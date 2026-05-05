Szef ABW mówi „Rzeczpospolitej” m.in. o tym, dlaczego rosyjskie służby musiały zmienić taktykę swoich operacji w Polsce, jak przygotowaliśmy się na to kontrwywiadowczo oraz jakie ich operacje, w tym planowane nad Wisłą zamachy, udało się nam udaremnić.

Szef ABW, płk Rafał Syrysko: Rosyjskie służby działają w Polsce coraz brutalniej

Niestety działania Rosjan stają się coraz brutalniejsze i coraz bardziej przypominają przestępczość stricte kryminalną. – W tym sensie Rosja przesuwa granice. Działania, które kiedyś mieściły się w logice szpiegostwa rozumianego jako nielegalne pozyskiwanie informacji, dzisiaj mają również formę dywersji, sabotażu i terroryzmu państwowego – opowiada „Rz” płk Rafał Syrysko.

W dalszej części rozmowy szef ABW mówi też o innych poważnych zagrożeniach dla naszego bezpieczeństwa. Opisuje, jak wpływy w Polsce budują także chińskie służby i opowiada o mocnym zapleczu lobbingowym tamtejszego wywiadu. Odkrywa działania ABW wobec grup, które uprawiały propagandę w Polsce za pieniądze ukraińskich oligarchów. A także zdradza ciekawą część raportu, w której opisane są zmiany w innym z polskich środowisk, którego radykalizacja go bardzo niepokoi.

Pełna wersja pierwszego wywiadu z płk. Rafałem Syryską, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, już w środę na rp.pl oraz w papierowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Płk Rafał Syrysko, szef ABW

