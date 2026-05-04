Do unieważnieniu przetargu może dojść z powodu nowych przepisów, które weszły w życie już po ogłoszeniu wyników postępowania. Istnieją obawy, że dostawca i chiński producent zostaną uznani – w świetle Ustawy z początku kwietnia o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz w oparciu o unijną dyrektywę z 2022 r. – za firmy wysokiego ryzyka. Jeśli tak by się stało, wówczas policja musiałaby w ciągu czterech lat wycofać z użytkowania pozyskany w ramach przetargu sprzęt. To z kolei mogłoby prowadzić do pojawienia się zarzutów niegospodarności.

Reklama Reklama

Policyjny przetarg na szyfrowaną łączność może zostać unieważniony

To właśnie z tego powodu władze policji chcą unieważnić dotychczasowe postępowanie. Jego realizacja „[…] w obecnym kształcie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć” – usłyszało RMF FM.

Jednocześnie szefostwo policji chce ogłosić nowy przetarg już ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia. „Ma objąć między innymi zmianę wymagań technicznych, by dostosować zamawiane systemy do aktualnych standardów bezpieczeństwa i wymagań prawnych nakładanych na podmioty publiczne” – informuje RMF FM.

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) jest zaawansowanym, europejskim standardem cyfrowej łączności radiowej, stworzonym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Zapewnia szyfrowaną komunikację głosową i przesył danych dla służb, w tym m.in. policji.

Na czym polegała nowelizacja Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nowelizacja Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie internetowej, pozwala wskazać producentów sprzętu i oprogramowania, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu kluczowych systemów państwa. To z kolei ma zapewnić, że najważniejsze usługi, z których korzystają wszyscy obywatele, będą lepiej chronione przed cyberatakami i ingerencją z zewnątrz.

Nowe przepisy mają na celu ochronę najważniejszych systemów w państwie przed zagrożeniami cybernetycznymi.