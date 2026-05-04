Chodzi o pożyczkę w wysokości 90 mld euro, która jest niezbędna, by uchronić ukraińskie finanse publiczne przed załamaniem się w związku z ciężarem związanym z koniecznością finansowania wojny obronnej. Pożyczka ta przez pewien czas była blokowana przez Węgry, ale sytuacja zmieniła się po wyborach parlamentarnych w tym kraju, przegranych przez rządzący od 2010 roku Fidesz Viktora Orbána.

Europejska Wspólnota Polityczna (EPC) to forum współpracy politycznej państw europejskich, powołane po inwazji Rosji na Ukrainę. W jej spotkaniach biorą udział kraje UE, a także inne państwa europejskie, w tym Wielka Brytania (łącznie ponad 40 państw). Głównym zadaniem tego forum współpracy jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w Europie.

Chęć dołączenia Wielkiej Brytanii do unijnej pożyczki dla Ukrainy jest – jak zauważa BBC – kolejnym sygnałem, że Wielka Brytania pod rządami labourzystów chce zacieśnić więzi z Unią Europejską, którą Brytyjczycy opuścili 31 stycznia 2020 roku.

