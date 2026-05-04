Tankowce uwięzione na wodach cieśniny Ormuz
Tankowce i inne statki uwięzione na wodach cieśniny Ormuz
„Państwa z całego świata, z których niemal wszystkie nie są zaangażowane w bliskowschodni spór, który przebiega tak gwałtownie na oczach wszystkich, poprosiły USA, abyśmy pomogli uwolnić ich statki, które utknęły w cieśninie Ormuz w związku z czymś, z czym nie mają absolutnie nic wspólnego – są zaledwie neutralnymi i niewinnymi obserwatorami” – napisał Trump we wpisie umieszczonym 3 maja późnym wieczorem (czasu polskiego) w serwisie Truth Social.
„Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i USA, powiedzieliśmy tym krajom, że wyprowadzimy ich statki bezpiecznie z tych zamkniętych wód, żeby mogli swobodnie kontynuować swoją działalność. Jeszcze raz, te statki są z rejonów świata, które nie są w żaden sposób zaangażowane w to, co obecnie ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Powiedziałem moim przedstawicielom, aby poinformowali ich (kraje, z których pochodzą statki – red.), że dołożymy wszelkich starań, by wydostać ich statki i załogi bezpiecznie z wód cieśniny” – dodał prezydent USA.
Cieśnina Ormuz
Trump w swoim wpisie zapewnił, że uwolnione w ramach operacji statki nie wrócą na wody cieśniny Ormuz, dopóki nie będzie tam zapewniona swoboda żeglugi. „Ten proces, Projekt wolność, rozpocznie się w poniedziałek rano czasu bliskowschodniego. Wiem, że moi przedstawiciele odbyli bardzo pozytywne rozmowy z państwem irańskim i że te rozmowy mogą doprowadzić do czegoś bardzo pozytywnego dla wszystkich” – podkreślił.
W dalszej części wpisu Trump powtórzył, że cała operacja ma na celu uwolnienie statków należących do firm i państw, które „nie zrobiły absolutnie niczego złego” i zostały uwięzione w cieśninie Ormuz jako postronne ofiary toczącego się konfliktu. „To gest humanitarny Stanów Zjednoczonych, państw Bliskiego Wschodu, ale, w szczególności, państwa irańskiego. Na pokładach wielu tych statków kończy się żywność i wszystko inne, co jest konieczne, by duże załogi mogły przebywać na pokładzie w zdrowych i higienicznych warunkach. Uważam, że byłby to ważny krok w kierunku okazania dobrej woli przez wszystkich, którzy w ostatnich miesiącach prowadzili tak intensywne działania” – podkreślił prezydent USA.
W ostatniej części wpisu pojawiła się groźba. „Jeśli ten humanitarny proces zostanie zakłócony, wówczas będzie to wymagało zdecydowanej reakcji z użyciem siły” – zapowiedział Trump.
Na wodach cieśniny Ormuz – jak podaje Reuters – uwięzionych pozostaje kilkaset statków, na pokładach których jest nawet 20 tys. marynarzy.
Szczegóły „Projektu wolność” nie są znane. Dowództwo Centralne (CENTCOM), dowodzące siłami USA na Bliskim Wschodzie zapowiedziało, że skieruje do operacji niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów, drony i 15 tys. żołnierzy.
W komunikacie Dowództwa Centralnego czytamy, że celem operacji jest „przywrócenie swobody żeglugi statkom cywilnym przez cieśninę Ormuz” przy jednoczesnym utrzymaniu amerykańskiej blokady cieśniny (USA nie wpuszczają i nie wypuszczają statków, które przez cieśninę Ormuz chciałyby wpłynąć do irańskich portów lub z nich wypłynąć).
Tymczasem „Wall Street Journal” i Axios podają, że USA w ramach operacji „Projekt wolność” nie będą eskortowały statków przez cieśninę Ormuz lecz przekażą ich załogom informacje o tym, jak bezpiecznie przepłynąć cieśninę, omijając miny rozmieszczone w niej przez Iran. Jednocześnie amerykańskie okręty mają znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie cieśniny, by interweniować, gdyby Irańczycy chcieli zaatakować przechodzące przez wody cieśniny statki.
Niedługo po tym, jak Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji w cieśninie Ormuz, na jej wodach zaatakowany miał zostać tankowiec – według podawanych przez agencję Reutera informacji statek został trafiony przez niezidentyfikowane pociski. Informację o ataku przekazała brytyjska instytucja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) monitorująca żeglugę cywilną. Z komunikatu UKMTO wynika, że w ataku na tankowiec nikt nie ucierpiał. Doszło do niego ok. 145 km na północ od portu Al-Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Czytaj więcej
Masowiec, który przepływał przez cieśninę Ormuz, został zaatakowany przez wiele małych jednostek pływających – poinformowało w niedzielę brytyjskie...
Cieśnina Ormuz została zablokowana przez Iran w odwecie za atak na terytorium tego kraju rozpoczęty 28 lutego przez USA i Izrael. Przed wybuchem wojny przez wody cieśniny przepływało dziennie nawet ok. 150 statków. Szlakiem biegnącym przez cieśninę Ormuz transportowano 20 proc. ropy przewożonej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Od 13 kwietnia własną blokadę cieśniny Ormuz prowadzą Amerykanie, którzy nie przepuszczają statków płynących do irańskich portów lub próbujących z nich wypłynąć.
Administracja Trumpa próbowała stworzyć koalicję państw działających na rzecz przywrócenia swobody żeglugi w cieśninie Ormuz. Z komunikatu CENTCOM wynika, że operacja „Projekt wolność” będzie łączyć działania dyplomatyczne z koordynacją wojskową.
Tymczasem Iran poinformował 3 maja, że otrzymał amerykańską odpowiedź na swoją ostatnią propozycję pokojową, po tym jak Trump poinformował, że prawdopodobnie ją odrzuci. Irańskie media państwowe podają, że odpowiedź została przekazana Iranowi za pośrednictwem Pakistanu i obecnie jest analizowana. Teheran w 14-punktowym planie pokojowym domagał się m.in. wycofania wojsk USA z sąsiedztwa Iranu, zniesienia amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz, uwolnienia zamrożonych, irańskich aktywów, wypłaty odszkodowań za zniszczenia wywołane atakami USA i Izraela, zniesienia sankcji i zakończenia wojny na wszystkich frontach, w tym działań Izraela przeciw Hezbollahowi w Libanie.
– Na tym etapie nie prowadzimy negocjacji ws. programu nuklearnego – poinformował rzecznik MSZ Iranu. Teheran zaproponował wcześniej, by z rozmów pokojowych wyłączyć temat programu nuklearnego, który pozostaje najpoważniejszym punktem spornym między Waszyngtonem a Teheranem i pozostawić go do negocjacji, które byłyby prowadzone już po zawarciu porozumienia kończącego wojnę.
Waszyngton chce, by Iran zrezygnował z posiadanych zasobów wzbogaconego uranu (ponad 400 kilogramów), który – jak podkreślają USA – mógłby zostać wykorzystany do budowy bomby atomowej. Iran zaprzecza, jakoby zamierzał pracować nad pozyskaniem takiej broni i zapewnia, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas