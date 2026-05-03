W oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że prowadzone są szczegółowe badania, obejmujące dalsze testy laboratoryjne i badania epidemiologiczne – poinformowano. „Pasażerom i załodze zapewniamy opiekę medyczną i wsparcie. Trwa również sekwencjonowanie wirusa”.

Spośród sześciu zakażonych osób trzy zmarły, a jedna przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki – wynika z komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia.

W komunikacie napisano też, że agencja współpracuje z władzami w celu ewakuacji z pokładu statku dwóch innych pasażerów z objawami choroby.

WHO nie podała nazwy statku, ale według doniesień południowoafrykańskich mediów ognisko choroby wystąpiło na statku wycieczkowym MV Hondius podczas rejsu z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka u wybrzeży Afryki Zachodniej.

Globalna strona internetowa MarineTraffic, zajmująca się transportem morskim, zidentyfikowała statek jako pasażerski statek wycieczkowy pod banderą Holandii. W niedzielę wieczorem był w Prai, stolicy Republiki Zielonego Przylądka.

70-letni pasażer zmarł na pokładzie promu, jego żona w szpitalu

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Republiki Południowej Afryki Foster Mohale poinformował, że choroba wystąpiła najpierw u 70-letniego pasażera, który zmarł jeszcze na pokładzie statku. Jego ciało zostało przetransportowane na Wyspę Świętej Heleny– brytyjskiego terytorium na południowym Atlantyku. Potem zachorowała jego 69-letnia żona, którą ewakuowano do RPA. Kobieta zmarła w szpitalu w Johannesburgu.

Co to są hantawirusy?

Hantawirusy występują na całym świecie i rozprzestrzeniają się poprzez kontakt z gryzoniami lub poprzez ich mocz bądź kał. WHO podkreśla, że choć zakażenia hantawirusami zdarzają się rzadko, mogą przenosić się między ludźmi i prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego.

Nie ma lekarstwa na choroby wywołane hantawirusami, jednak wczesna interwencja lekarska może zwiększyć szansę przeżycia.

Hantawirusy trafiły na łamy mediów po tym, jak żona zmarłego aktora Gene'a Hackmana, Betsy Arakawa, zmarła w zeszłym roku w Nowym Meksyku właśnie z powodu zakażenia hantawirusem. Hackman zmarł tydzień później w ich domu.