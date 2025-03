Biuro szeryfa Santa Fe ujawniło przyczynę śmierci Gene'a Hackmana i jego żony

Czytaj więcej Film Gene Hackman: aktor genialny, choć niepiękny Śmierć 95-letniego Gene’a Hackmana, zdobywcy dwóch Oscarów, który już dawno temu dobrowolnie wybrał aktorską emeryturę, rodzi trudne pytanie. Czy on i jego żona Betsy Arakawa popełnili rozszerzone samobójstwo?

Szeryf poinformował, że Hackman został znaleziony na podłodze w pomieszczeniu gospodarczym. - Wyglądało na to, że upadł nagle – powiedział.

Arakawę znaleziono leżącą na boku na podłodze w łazience. Niedaleko zwłok znajdowała się otwarta butelka i rozrzucone tabletki, które okazały się być lekami na tarczycę. Ze śledztwa wynika, że były przyjmowane zgodnie z zaleceniami i "nie wydają się mieć żadnego wpływu na śmierć" Arakawy.

Jak poinformowało biuro szeryfa, ok. 10-15 stóp od jej ciała znaleziono zwłoki jednego z trzech psów pary. Dwa inne psy znaleziono żywe. Wygląda na to, że miały dostęp do drzwi dla psów; jeden pies został znaleziony w pobliżu ciała Arakawy, a drugi znajdował się na zewnątrz.

Śmierć Gene'a Hackmana i jego żony. Podejrzewano zatrucie czadem

Władze poinformowały w zeszłym tygodniu, że test na obecność tlenku węgla u pary dał wynik negatywny. Własne śledztwo dotyczące tej hipotezy wszczął też dostawca gazu, ale dochodzenie w sprawie obecności tlenku węgla w domu nie wykazało „żadnych istotnych wycieków”.

Jak wynika z oświadczenia złożonego w związku z nakazem przeszukania, władze stwierdziły, że śmierć aktora i jego żony „była na tyle podejrzana, że ​​wymagała gruntownego przeszukania i dochodzenia”.