Nie trzeba było długo czekać na pierwsze wyniki kontroli. Służby zatrzymały Estończyka, który przewoził migrantów. – To wprawdzie było chwilę przed północą, chciał zdążyć, ale naszej Straży Granicznej nie przechytrzył. I to jest właśnie dowód na to, że te kontrole są konieczne – mówił minister.

Ruch graniczny w Polsce Foto: PAP

Jednocześnie szef MSWiA podkreślił, że „nie ma powodu, by siać dezinformację, jak to robią politycy PiS”. – Straż Graniczna jest bardzo profesjonalną służbą, działa bardzo rzetelnie, informujemy o wszystkich przypadkach i nie ma powodu, żeby siać dezinformację, jak to robią politycy PiS-u o tysiącach migrantów, odsyłanych przez Niemcy do Polski. Te tysiące były dwa lata temu, kiedy wicepremierem był Jarosław Kaczyński. Dziś apeluję o to, żeby wierzyć naszej Straży Granicznej – powiedział.

– Odebrałem meldunki od Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wszystko przebiega bez incydentów, ruch jest póki co płynny, 800 funkcjonariuszy, 300 policjantów, 200 żołnierzy z żandarmerii, 500 z obrony terytorialnej, wszystkie służby, Inspekcja Transportu Drogowego są w pełnej gotowości i działają – mówił.

Do kiedy mogą potrwać kontrole? – Rozporządzenie wprowadziło te kontrole na 30 dni, bo tak jest to w Kodeksie granicznym Schengen, natomiast jeśli Niemcy tych kontroli nie zniosą, to my też te kontrole będziemy kontynuowali – zapowiedział Siemoniak.