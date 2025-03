Z tego tekstu dowiesz się: - Jak długo potrwa zawieszenie prawa do azylu;

- na jakim terenie obowiązuje;

- czy może być przedłużone;

- czy są osoby, których ograniczenia nie dotyczą;

- czy nowe regulacje budzą zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

Zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl oznacza, że funkcjonariusz Straży Granicznej nie przyjmuje wniosku cudzoziemca o udzielenie takiej ochrony na odcinku granicy, na którym jest stosowane to ograniczenie.

Weszło w życie rozporządzenie zawieszające możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (tzw. azylu). Kogo nie dotyczy?

Wyłączeni spod takiego ograniczenia, a co za tym idzie uprawnieni do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, są niektórzy cudzoziemcy. To:

małoletni bez opieki;

kobiety ciężarne;

osoby, które mogą wymagać szczególnego traktowania (w szczególności ze względu na swój wiek lub stan zdrowia);

osoby, wobec których zachodzą okoliczności, w ocenie organu Straży Granicznej jednoznacznie świadczące o tym, że rzeczywiście grozi im poważna krzywda w państwie, z którego przybyły bezpośrednio na terytorium Polski;

obywatele państwa stosującego instrumentalizację, z którego terytorium cudzoziemcy przybywają do Polski (w praktyce chodzi o białoruskich dysydentów).

W przypadku wszystkich wymienionych wyżej osób funkcjonariusze są zobligowani do odebrania wniosku o azyl (choćby w formie ustnej). Straż Graniczna może odmówić im przyjęcia wniosku, jeśli w stosunku do takiego cudzoziemca konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego lub użycie broni bezpośrednio po tym, jak przekroczył albo usiłował przekroczyć granicę z użyciem przemocy i we współdziałaniu z innymi osobami.