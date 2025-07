Falę referendów lokalnych przewidywali już eksperci w rozmowach z „Rzeczpospolitą” w ubiegłym roku. Łukasz Pawłowski, prezes OGB mówił w październiku 2024 w programie „RZECZoPOLITYCE” o dogodnych warunkach do tego typu inicjatyw w niektórych miastach i potencjalnej fali referendów. A przede wszystkim o tym, że ponieważ próg ważności referendum skorelowany jest z frekwencją, to w miastach, gdzie odbyły się dwie tury (w nich frekwencja zazwyczaj jest niższa) wyborów samorządowych sama mobilizacja przeciwko referendum i próba bojkotu ze strony urzędujących lokalnych włodarzy może się nie powieść. Dlaczego? Bo do przekroczenia progu może wystarczyć to, że do urn pójdą tylko wyborcy PiS i Konfederacji. Nie wspominając już o elektoratach lokalnych rywali urzędujących prezydentów z obywatelskich komitetów, ruchów miejskich itd.

Kraków i nie tylko. PiS rozważa możliwości referendów

Pole do uprzykrzania życia lokalnym samorządowcom jest szerokie. Zbiórka podpisów pod referendum trwa w Zakopanem, gdzie zainicjował ją były radny miejski z PiS. Tam co prawda burmistrzem jest Łukasz Filipowicz, który startował z własnego komitetu, ale sukces akcji referendalnej i, później, samego referendum PiS mogłoby sobie przypisać. Zwłaszcza, że kandydatka PiS przegrała w ostatnich wyborach samorządowych właśnie z Filipowiczem, a Podhale to bastion tej partii.

Sytuacja robi się ciekawa też w drugim największym mieście w Polsce – w Krakowie. W jednym z wywiadów dla portalu „Kurier Krakowski” były szef klubu PiS Ryszard Terlecki zasugerował kilka dni temu, że w PiS toczą się dyskusje o zainicjowaniu akcji referendalnej i próbie doprowadzenia do zmiany prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który w 2024 wygrał z kandydatem niezależnym, Łukaszem Gibałą. Terlecki zapowiedział jednak, że być może „trzeba jeszcze trochę poczekać”. I wspomniał, że w kilku miastach w Polsce takie referenda PiS mogłoby zainicjować lub wspierać.

Gdzie jeszcze toczy się rozmowa o referendach? Sygnały o takiej potencjalnej inicjatywie dobiegają na przykład z Rzeszowa, gdzie w maju tego roku taki pomysł zasugerował Jacek Strojny, wiceszef Rady Miasta z lokalnego miejskiego komitetu Razem dla Rzeszowa. W Rzeszowie w ubiegłym roku prezydent Konrad Fijołek wywalczył reelekcję, ale w II turze i po trudnej, wymagającej kampanii.

Nie udało się za to w tym roku zebrać podpisów w referendum pod odwołaniem prezydenta Jacka Sutryka we Wrocławiu. Tam akcję prowadził niezależny komitet, PiS – jak nam tłumaczą rozmówcy z Nowogrodzkiej – nie ma tam wystarczająco silnych struktur, by ich zaangażowanie mogło przeważyć szalę.