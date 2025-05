Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach opublikowała oficjalne wyniki niedzielnego referendum. W głosowaniu wzięło udział 29 497 osób, z czego 29 207 oddało głosy ważne. Z tego 27 161 zagłosowało za odwołaniem Rupniewskiej, a 2 046 było przeciw. Aby referendum było ważne frekwencja musiała wynieść co najmniej 3/5 tej z 21 kwietnia 2024 roku, gdy prezydent Zabrza została wybrana na stanowisko. Próg ten, wynoszący 25 919 głosów, został osiągnięty. W głosowaniu wzięło udział 25,22 proc. uprawnionych.



Dlaczego w Zabrzu rozpisano referendum w sprawie odwołania prezydent Agnieszki Rupniewskiej?

W Zabrzu doszło do referendum w sprawie odwołania Rupniewskiej w związku z niezadowoleniem z prowadzonej przez nią polityki. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydent, która została wybrana startując z poparciem KO, zarzucali jej m.in. doprowadzenie do zwolnień grupowych w samorządowych jednostkach, wprowadzenie podwyżek opłat lokalnych, a także obarczali ją odpowiedzialnością za przedłużanie procesu prywatyzacji Górnika Zabrze, klubu piłkarskiego należącego do miasta.



Rupniewska odpierała zarzuty tłumacząc, że objęła władzę w mieście, które znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej i musiała podejmować działania ratujące Zabrze przed bankructwem. W tym celu prezydent Zabrza pozyskała m.in. pożyczkę z Ministerstwa Finansów. Jednak inicjatorzy akcji referendalnej przekonywali, że decyzje Rupniewskiej negatywnie wpływają zarówno na miejskie finanse, jak i na życie lokalnej społeczności.



Do odwołania rady miasta w Zabrzu zabrakło 112 głosujących

Referendum w sprawie odwołania prezydent Zabrza towarzyszyło referendum dotyczące odwołania rady miasta. W nim również zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za przyspieszonymi wyborami, ale w tym przypadku nie osiągnięto progu frekwencji wymaganego, by referendum zostało uznane za ważne.