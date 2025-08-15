Aktualizacja: 17.08.2025 01:53 Publikacja: 15.08.2025 08:22
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
W ostatnich dniach na jaw wyszło, że w programie Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonym dla sektora HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej, na który przeznaczono 1,2 mld zł, doszło do przypadków przeznaczania środków na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się projekty budowy oranżerii w kebabie, solarium w pizzerii, a także zakup kryptowalut czy stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Sprawą zajęła się też prokuratura. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.
Za realizację programu odpowiadała PARP (pod koniec lipca jej szefowa została zdymisjonowana), która przy ocenie wniosków korzystała z zewnętrznych operatorów, m.in. agencji rozwoju regionalnego. Według krytyków, kryteria naboru, które miały zostać poluzowane w trakcie trwania programu, umożliwiły ubieganie się o wsparcie firmom, dla których działalność w branży HoReCa była poboczna, a nieprecyzyjne zasady, pośpiech i brak koordynacji doprowadziły do finansowania projektów oderwanych od celu programu.
Odpowiedzialna za całość programu KPO minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest krytykowana – również przez przedstawicieli koalicji rządzącej – za niewystarczający nadzór nad programem oraz za to, że nie zmieniła zasad przyznawania środków przeznaczonych dla sektora HoReCa. Jednocześnie zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i premier Donald Tusk podkreślają, że w sprawie tej nikt nie złamał prawa. Dodatkowo szef rządu obarcza odpowiedzialnością za nieprawidłowości PiS, który – ze względu na spór z Komisją Europejską w czasie swoich rządów – doprowadził do opóźnienia wypłaty Polsce środków z KPO (zostały odblokowane dopiero po zmianie władzy w Polsce), przez co znacznie skrócił się czas, w którym środki te mogą zostać wydane.
– Rozumiem ogromne emocje i społeczne oburzenie, które wywołały niektóre dotacje i niektóre umowy podpisane w ramach HoReCa. W związku z tym podjęliśmy bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Po pierwsze kontrola PARP w jednostkach, które udzielały dotacji. Po drugie kontrola ministerstwa funduszy w PARP. Dzisiaj podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów dopóki każda umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa – oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej 12 sierpnia. Minister funduszy poinformowała, że beneficjentom programu wypłacono 110 mln zł.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy kontrowersje dotyczące całej sprawy wpłynęły na sposób, w jaki oceniają rząd.
8,1 proc. badanych odpowiedziało, że teraz oceniają rząd lepiej.
38,6 proc. respondentów po nagłośnieniu całej sprawy ocenia rząd gorzej.
W przypadku 30,3 proc. badanych ocena rządu się nie zmieniła.
23 proc. ankietowanych nie słyszało o całej sprawie.
– Kontrowersje dotyczące wypłat z Krajowego Planu Odbudowy negatywnie wpłynęły na wizerunek rządzących w przypadku co drugiej osoby między 35 a 49 rokiem życia i 45 proc. badanych z wyższym wykształceniem. Gorszą niż dotychczas ocenę rządu częściej od pozostałych deklarują respondenci, których miesięczny dochód przekracza 7000 zł netto (54 proc.) oraz osoby z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (48 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
