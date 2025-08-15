Rzeczpospolita
Sondaż: Jak kontrowersje ws. wypłaty środków z KPO wpłynęły na postrzeganie rządu?

„Czy kontrowersje dotyczące wypłaty środków z KPO przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) wpłynęły na Pani/Pana postrzeganie rządu?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 15.08.2025 08:22

Foto: PAP, Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie problemy zostały zidentyfikowane w przydzielaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa?
  • Jakie działania podjęto w odpowiedzi na nieprawidłowości wykryte przy wypłacie środków z KPO?
  • Ilu Polaków ocenia rząd bardziej negatywnie po ujawnieniu nieprawidłowości przy wypłacie środków z KPO?
  • W których grupach społecznych najczęściej dochodziło do negatywnej zmiany oceny rządu po ujawnieniu nieprawidłowości dotyczących wypłaty środków z KPO?

W ostatnich dniach na jaw wyszło, że w programie Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonym dla sektora HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej, na który przeznaczono 1,2 mld zł, doszło do przypadków przeznaczania środków na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się projekty budowy oranżerii w kebabie, solarium w pizzerii, a także zakup kryptowalut czy stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Sprawą zajęła się też prokuratura. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości. 

Rząd po ujawnieniu kontrowersji wstrzymał wypłatę środków z KPO dla przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej

Za realizację programu odpowiadała PARP (pod koniec lipca jej szefowa została zdymisjonowana), która przy ocenie wniosków korzystała z zewnętrznych operatorów, m.in. agencji rozwoju regionalnego. Według krytyków, kryteria naboru, które miały zostać poluzowane w trakcie trwania programu, umożliwiły ubieganie się o wsparcie firmom, dla których działalność w branży HoReCa była poboczna, a nieprecyzyjne zasady, pośpiech i brak koordynacji doprowadziły do finansowania projektów oderwanych od celu programu.

Jeszcze więcej wątpliwości wokół dotacji z KPO

Odpowiedzialna za całość programu KPO minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest krytykowana – również przez przedstawicieli koalicji rządzącej – za niewystarczający nadzór nad programem oraz za to, że nie zmieniła zasad przyznawania środków przeznaczonych dla sektora HoReCa. Jednocześnie zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i premier Donald Tusk podkreślają, że w sprawie tej nikt nie złamał prawa. Dodatkowo szef rządu obarcza odpowiedzialnością za nieprawidłowości PiS, który – ze względu na spór z Komisją Europejską w czasie swoich rządów – doprowadził do opóźnienia wypłaty Polsce środków z KPO (zostały odblokowane dopiero po zmianie władzy w Polsce), przez co znacznie skrócił się czas, w którym środki te mogą zostać wydane. 

38,6 proc.

Tylu badanych ocenia rząd gorzej w związku z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków z KPO

– Rozumiem ogromne emocje i społeczne oburzenie, które wywołały niektóre dotacje i niektóre umowy podpisane w ramach HoReCa. W związku z tym podjęliśmy bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Po pierwsze kontrola PARP w jednostkach, które udzielały dotacji. Po drugie kontrola ministerstwa funduszy w PARP. Dzisiaj podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów dopóki każda umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa – oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej 12 sierpnia. Minister funduszy poinformowała, że beneficjentom programu wypłacono 110 mln zł.

Sondaż: 23 proc. badanych nie słyszało o kontrowersjach dotyczących środków z KPO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy kontrowersje dotyczące całej sprawy wpłynęły na sposób, w jaki oceniają rząd. 

8,1 proc. badanych odpowiedziało, że teraz oceniają rząd lepiej.

38,6 proc. respondentów po nagłośnieniu całej sprawy ocenia rząd gorzej.

W przypadku 30,3 proc. badanych ocena rządu się nie zmieniła. 

23 proc. ankietowanych nie słyszało o całej sprawie. 

– Kontrowersje dotyczące wypłat z Krajowego Planu Odbudowy negatywnie wpłynęły na wizerunek rządzących w przypadku co drugiej osoby między 35 a 49 rokiem życia i 45 proc. badanych z wyższym wykształceniem. Gorszą niż dotychczas ocenę rządu częściej od pozostałych deklarują respondenci, których miesięczny dochód przekracza 7000 zł netto (54 proc.) oraz osoby z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (48 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

