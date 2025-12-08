Rzeczpospolita
Ważna zmiana w zarządzie BGK

Były minister aktywów państwowych ma nową pracę. Jakub Jaworowski został nowym członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zastąpił Leszka Stypułkowskiego.

Publikacja: 08.12.2025 18:01

Piotr Skwirowski

– Premier Donald Tusk odwołał 8 grudnia 2025 r. Leszka Maurycego Stypułkowskiego ze składu zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – poinformował w poniedziałek w komunikacie BGK. Dodał, że w drugim kroku szef rządu powołał z dniem 9 grudnia 2025 r. Jakuba Krzysztofa Jaworowskiego w skład zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyczyn tych decyzji nie podano.

Jakub Jaworowski – z ministerstwa aktywów państwowych do Banku Gospodarstwa Krajowego

Jakub Jaworowski był do niedawna ministrem aktywów państwowych. Funkcję tę objął w maju 2024 r. W lipcu następnego roku zastąpił go Wojciech Balczun.

Gdy na krótko przed odwołaniem Jakub Jaworowski podsumowywał rok swojej pracy za sterami Ministerstwa Aktywów Państwowych, zapytany w czasie XIX Forum Funduszy w Nałęczowie o największe zaskoczenia stwierdził: – Negatywne jest takie, że od czasu, gdy 10 lat temu też byłem w rządzie, wzrosła biurokracja. Pozytywne, to bardzo duża liczba osób, które życzliwie patrzą na zmiany, które staramy się wdrożyć.

Pytany o największy sukces resortu pod jego rządami wskazał planowane połączenie Banku Pekao i PZU. – Ta współpraca może potencjalnie uwolnić 20 mld zł kapitału najwyższej jakości – mówił Jakub Jaworowski. Już wcześniej wskazywał, że na bazie tego możliwa będzie wykreowanie akcji kredytowej o wartości nawet 200 mld zł, przy czym są to szacunki lekko konserwatywne. – To wydarzenie o charakterze epokowym dla polskiego rynku finansowego. Wydarzenie, które ma szansę pchnąć rozwój naszego sektora finansowego dynamicznie do przodu i wytworzyć przy tym ogromną wartość dla klientów, akcjonariuszy i całej gospodarki – przekonywał w Nałęczowie Jakub Jaworowski.

Po stronie sukcesów resortu wymienił także to, że udało się przekonać dużą część inwestorów, iż państwo może być racjonalnym i przewidywalnym współwłaścicielem. W ocenie ministra jest to jedna z przyczyn wzrostu wartości kapitalizacji spółek z udziałem skarbu państwa notowanych na warszawskim parkiecie. – Moim celem jest dbanie o wartość aktywów państwowych. To moja busola – mówił minister.

Przytoczył wyniki wyliczeń, wedle których kapitalizacja rynkowa notowanych na GPW spółek z udziałem skarbu państwa oraz notowanych na GPW ich spółek zależnych wzrosła w ciągu roku liczonego od 10 maja 2024 r. o 51,2 mld zł (czyli o 16 proc.) do poziomu 378,7 mld zł. Już wcześniej MAP podawało, że notowania indeksu (w wersji dochodowej) spółek z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa (MAPdirectTR) wzrosły w tym okresie o 21,9 proc., notowania indeksu polskich blue chipów (WIG20 TR) o 18 proc., a notowania europejskich blue chipów (Euro Stoxx TR) o 6,9 proc.

Wśród sukcesów MAP Jakub Jaworowski wymienił też m.in. profesjonalizację rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa.

Potrzeba szybszych rozliczeń

O dymisji ministra Jaworowskiego nieoficjalnie mówiło się już w czerwcu 2025 r. Był wśród szefów resortów wskazywanych do wymiany według zbliżającej się rekonstrukcji rządu. I w czasie sierpniowej rekonstrukcji Jakub Jaworowski rzeczywiście stracił stanowisko. Wśród powodów wymieniano chęć przyspieszenia rozliczeń władz spółek z udziałem skarbu państwa z czasów rządów PiS. I pod rządami ministra Wojciecha Balczuna one rzeczywiście nabierają tempa. Skarb państwa będzie się m.in. domagać od byłych prezesów Orlenu i PZU naprawy szkód finansowych wyrządzonych tym spółkom. 

Sam Jaworowski nie stracił , jak widać, zaufania premiera Tuska i wchodzi teraz do zarządu ważnej państwowej instytucji finansowej. Prezesem BGK jest Mirosław Czekaj, który od 2009 do 2016 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego. W zarządzie jest też m.in. Mateusz Szczurek, minister finansów w latach 2013-15.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

