Nowy projekt Poczty Polskiej: galerie w centrach miast

Poczta Polska chce ożywić swoje placówki, zwłaszcza te w centrach miast, często mieszczące się w zabytkowych nieruchomościach. W grę wchodzi najem lub dzierżawa części ich powierzchni. Do projektu zaprasza firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Publikacja: 08.12.2025 18:08

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polega nowa strategia Poczty Polskiej dotycząca zabytkowych nieruchomości?
  • Jakie funkcje mogą pełnić nieruchomości Poczty Polskiej w centrach miast?
  • Kto jest zapraszany do współpracy w ramach projektu „Galerie Poczty Polskiej”?
  • Gdzie można znaleźć informacje na temat dostępnych nieruchomości do komercjalizacji przez Pocztę Polską?

Poczta Polska posiada jedną z największych sieci nieruchomości w kraju. Co więcej, wiele z tych obiektów znajduje się w prestiżowych lokalizacjach, w sercach polskich miejscowości, często w pobliżu stacji kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Przez lata pełniły one funkcje operacyjne, dziś stają się fundamentem nowej strategii. Poczta Polska otwiera się bowiem na komercjalizację niewykorzystywanych powierzchni, która ma im nadać nowe życie i nowe znaczenie.

„Galerie Poczty Polskiej”

– Wśród naszych zasobów znajdują się nie tylko budynki biurowo-usługowe i obiekty logistyczne, ale także unikatowe nieruchomości specjalne – zabytkowe gmachy z historią, które mogą stać się przestrzeniami spotkań, kultury, nauki i sztuki – uznała Poczta Polska. To właśnie te budynki stanowią fundament projektu „Galerie Poczty Polskiej”, czyli koncepcji przekształcenia historycznych obiektów w otwarte, tętniące życiem centra miejskie, łączące funkcje społeczne z komercyjnymi.

– Stylowe budynki w centrach miast, dzięki swojej architekturze i charakterowi, mogą stać się miejscem dla działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wystawienniczej, gastronomicznej czy usługowej. Chcemy, aby te przestrzenie służyły lokalnym społecznościom i odwiedzającym, tworząc nową jakość w polskich miastach – mówił w poniedziałek w czasie spotkania poświęconego strategicznej komercjalizacji nieruchomości Poczty Polskiej jej prezes Sebastian Mikosz. Spotkanie odbyło się na Poczcie Głównej w Warszawie.

Duża ilość powierzchni na wynajem

Z informacji zarządu Poczty Polskiej wynika, że komercjalizację należących do niej nieruchomości cechować będzie otwartość na najem lub dzierżawę niewykorzystywanych powierzchni w większych oraz w mniejszych miejscowościach. Istnieje przy tym szereg możliwości wykorzystania tych nieruchomości, w tym na cele biurowe, usługowe i mieszane, a oferta jest kierowana do wszystkich podmiotów, które poszukują powierzchni biurowo-usługowych dających szerokie możliwości ulokowania swoich biznesów w atrakcyjnych lokalizacjach.

Poczta Polska dysponuje w sumie ponad 2 milionami metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, którą w niewykorzystywanej na działalność operacyjną części będzie sukcesywnie uwalniać w celach jej komercjalizacji, na zasadach najmu lub dzierżawy.

– Zapraszamy inwestorów, samorządy, organizacje pozarządowe i partnerów biznesowych do współtworzenia tej transformacji. Razem możemy tchnąć nowe życie w nieruchomości Poczty Polskiej, wykorzystując ich potencjał i tworząc miejsca, które będą łączyć tradycję z nowoczesnością – przekonują władze Poczty Polskiej.

