Kontrole ponad 16 tysięcy projektów oraz samych beneficjentów programu z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które w ubiegłym tygodniu wszczęła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to efekt ujawnionych przez opinię publiczną i media nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji. Z unijnych funduszy sfinansowano m.in. zakup łodzi żaglowych, mobilnych kawiarek, remonty hoteli czy budowę domków letniskowych. Szefowa resortu zdecydowała też o wstrzymaniu wszystkich wypłat pozytywnie zakwalifikowanych projektów do czasu, aż przejdą one wnikliwą kontrolę i zostaną uznane za zgodne z zasadami programu. W jego ramach zostało zawartych 3005 umów, na kwotę 1,2 mld zł, z czego wypłacono dotychczas 110 mln zł. Średnia wartość projektu wynosi ok. 410 tys. zł. Jeśli kontrole wykażą nieprawidłowości, beneficjent będzie musiał zwrócić dotację.

Zmasowane kontrole dotacji i śledztwo Prokuratury Europejskiej w sprawie podejrzenia defraudacji

Równocześnie ruszyły także kontrole Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za program u pięciu operatorów, którzy udzielali dotacji (Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Warszawa, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała oraz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz). Kontrolę ministerstwa funduszy wszczęto także w samym PARP.

Śledztwo – na razie sprawdzające – w kierunku defraudacji środków publicznych (KPO to środki europejskie) wszczęła Prokuratura Regionalna w Warszawie – w środę przejęła je do prowadzenia Prokuratura Europejska (EPPO)EPPO). „EPPO nie komentuje trwających śledztw ani nie potwierdza publicznie, nad którymi sprawami pracuje. Robimy to, aby nie narażać na szwank ewentualnych toczących się postępowań i ich wyników – odpowiada „Rz” Tine Hollevoet, rzeczniczka biura Europejskiej Prokuratury podkreślając, że jej „kompetencje są obligatoryjne, co oznacza, że musi śledzić każdy trop”.

Celem inwestycji HoReCa w ramach Krajowego Planu Odbudowy było wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, których najbardziej dotknęły skutki pandemii COVID-19 w latach 2020-2021. Dziś resort funduszy broni się, że „program wymyślił rząd Zjednoczonej Prawicy. Również zakres programu akceptował poprzedni rząd i uzgodnił z KE”.