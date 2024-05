Wybory do sejmiku województwa podlaskiego wygrał PiS, uzyskując 43,47 proc. głosów, co przełożyło się na 15 mandatów. PiS-owi zabrakło tym samym jednego mandatu do uzyskania większości bezwzględnej.



Po wyborach samorządowych 2018 PiS miał większość w sejmiku województwa podlaskiego

Po wyborach samorządowych w 2018 roku PiS miał w sejmiku 16 mandatów a przewodniczącym sejmiku został Bogusław Dębski startujący w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości.



Teraz władzę PiS-owi mógł dać głos radnego Konfederacji, Stanisława Derehajło, byłego polityka Porozumienia, byłego członka zarządu wojewódzkiego, którego w 2021 roku ze stanowiska odwołał PiS. Było to pokłosie usunięcia Porozumienia z koalicji rządzącej.



Dwóch radnych wybranych z list PiS zagłosowało na kandydata Trzeciej Drogi

Kandydatką PiS na przewodniczącą sejmiku była Wanda Mieczkowska. Jej rywalem był Cieślukowski, wiceprzewodniczący sejmiku w poprzedniej kadencji. Ostatecznie Mieczkowska uzyskała 13 głosów, a Cieślukowski — 17.