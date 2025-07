Nowy zakaz. E-papierosów i woreczków nikotynowych nie wolno już sprzedawać nieletnim

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało nowelizację ustawy antytoniowej wskazuje, że e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez) oraz woreczki z syntetyczną nikotyną są często błędnie postrzegane jako mniej szkodliwe, a dla wielu nastolatków stają się pierwszym kontaktem z nikotyną – i początkiem uzależnienia. Resort powołuje się na badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które pokazują, iż młode osoby, które sięgają po e-papierosy – nawet bez nikotyny – ponad dwukrotnie częściej sięgają po tradycyjne papierosy.

Reklama

Zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych osobom poniżej 18. roku życia

Od soboty obowiązują nowe przepisy, które zakazują sprzedaży e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych dla dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Zakazują też ich sprzedaży przez internet i w automatach oraz reklamy i promocji.

Zgodnie z nowelizacją opakowania tych produktów będą musiały być oznakowane jako szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo e-papierosów bez nikotyny nie będzie można używać w miejscach publicznych (np. w szkołach, restauracjach, na przystankach i placach zabaw) – taki zakaz wcześniej obowiązywał dla e-papierosów z nikotyną.

Nowelizacja ma też zwiększyć nadzór nad składem płynów do e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych, które będą musiały być dostosowane do wymogów ustawy (nie będą mogły zawierać substancji o właściwościach rakotwórczych), a informacje na ich temat będą zgłaszane do Biura do spraw Substancji Chemicznych co najmniej 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do sprzedaży.

Woreczki nikotynowe zostaną uznane za wyroby powiązane i zdefiniowane jako produkty do użytku doustnego, które zawierają nikotynę (bez tytoniu) i są porcjowane w woreczkach. Maksymalna zawartość nikotyny, którą zawierają, zostanie ograniczona do 20 mg/g.