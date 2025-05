Eksperci przypominają, że uzależnienie od nikotyny wiąże się z wieloma poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak:

zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca i udarów,

podwyższone ciśnienie krwi i zaburzenia rytmu serca,

zaburzenia pracy mózgu, zmniejszona zdolność do koncentracji i nauki,

uszkodzenia błon śluzowych jamy ustnej, prowadzące do chorób dziąseł, erozji zębów, a nawet nowotworów jamy ustnej.

Saszetki nikotynowe. Alternatywa dla papierosów, ale czy bezpieczna

W poniedziałek Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, przekonywał, że „dzięki używaniu tego narzędzia (snusów) w polityce antynikotynowej w krajach skandynawskich radykalnie spadła zachorowalność na nowotwory płuc”.

Jednak z komunikatu Sanepidu wcale nie wynika, by była to bezpieczniejsza alternatywa zarówno dla tradycyjnych, jak i elektronicznych papierosów.

„Faktem jest, że nie wymagają spalania, co eliminuje wdychanie dymu tytoniowego, jednak to nie oznacza, że są bezpieczne. Regularne korzystanie z tych produktów może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych, jak tradycyjne palenie, a w niektórych przypadkach – nawet do szybszego uzależnienia z powodu wysokiej dawki nikotyny dostarczanej do organizmu” – czytamy na rządowych stronach.