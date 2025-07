Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu - „Tomku Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca”. Nic to nie zmienia – będę sobą” – napisał w niedzielę wieczorem na X Tomasz Zimoch.

Decyzja kierownictwa Polski 2050 prawdopodobnie związana jest z publicznymi komentarzami Zimocha na temat nocnego spotkania lidera partii, marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W pierwszych słowach określił doniesienia mediów jako „dramat i kompromitację”.

W kolejnym wpisie Zimoch stwierdził: „Nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Upokarzające są słowa, że »ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana«. Jest!!!Szkoda że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak.”

Do kwestii spotkania z marszałkiem Sejmu w mieszkaniu Adama Bielana odniósł się w niedzielę prezes PiS. – Chciałbym, żeby najpierw państwo między sobą, między redakcjami, uzgodnili, czy to było spotkanie pana Bielana czy moje. Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji (...) to nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają – mówił Kaczyński.