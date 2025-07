PiS: Bojowe nastroje w sprawie granicy

W PiS tymczasem nie ukrywają, że tematyka granicy i migracji to dla nich przestrzeń szczególnie nośna emocjonalnie. – To nie jest kwestia polityczna w klasycznym sensie. To społeczny impuls, który dotyka najżywszej emocji – strachu o bezpieczeństwo. Każdy się boi – mówi nam jeden z ważnych polityków ugrupowania. Jego zdaniem właśnie ta emocja przyczyniła się też do porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy twierdzą też, że udaje się partii przejmować temat granicy od Konfederacji. PiS działa równolegle z Ruchem Obrony Granicy Roberta Bąkiewicza. I proponuje szereg własnych inicjatyw: od ustawy zakazującej wjazdu do Polski osób z Afryki i Bliskiego Wschodu, poprzez powrót do referendum w sprawie paktu migracyjnego po zapowiedziane i realizowane już wizyty parlamentarzystów na zachodniej granicy. – Będziemy również wspierać Ruch Obrony Granic, a więc polskich patriotów, ludzi, którzy kiedy abdykowało państwo Donalda Tuska, wzięli sprawy we własne ręce – mówił też we wtorek Mariusz Błaszczak.

– Tak zabieramy ten temat Krzysztofowi Bosakowi i Sławomirowi Mentzenowi – nie ukrywa satysfakcji jeden z naszych informatorów z PiS. Ruch Obrony Granic powstał w marcu tego roku. Dziękował jego uczestnikom zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i prezydent-elekt Karol Nawrocki.

Co na to Konfederacja? Krzysztof Bosak od dłuższego czasu bardzo ostro zarzucał zaniedbania ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi. Teraz politycy Konfederacji mówią, że „presja ma sens”. A sam Bosak odwiedził Szczecin i deklarował wsparcie dla działalności obywatelskich „patroli” na granicy.

Eksperci: Donald Tusk poddaje się narracjom prawicy

Dlaczego premier zdecydował się na taki krok w sprawie granic? – To pokłosie dwóch zjawisk. Z jednej strony to reakcyjność rządu, chęć przeczekania wyzwań, ale i nieumiejętność samodzielnego sformułowania odpowiedzi w zgodzie z własną agendą. Z drugiej to założenie, że gdy już jakiś ruch trzeba wykonać, to domyślną strategią jest bycie „prawicą light”, bo takie stanowisko wydaje się być zgodne z dominującą opinią publiczną.