Kosiniak-Kamysz jest też być może jedynym politykiem obecnej koalicji, który będzie w stanie nawiązać relacje z nowym prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Lider PSL miał dobre relacje z Andrzejem Dudą, teraz czekają go rozmowy z Karolem Nawrockim. Tu pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w lipcu 2021 roku – czyli za rządów PiS – dwóch senatorów z PSL poparło kandydaturę Nawrockiego na prezesa IPN. Wtedy w mediach spekulowano, że to element porozumienia PiS z PSL, bo wcześniej Senat wybrał zgłoszonego przez ludowców kandydata na RPO, czyli obecnie urzędującego prof. Marcina Wiącka. Ludowcy wtedy oczywiście zaprzeczali. Faktem jest, że Kosiniak-Kamysz już teraz wystąpił z propozycją do prezydenta elekta. – Rolą rządu, moim zdaniem, nie tylko PSL-u, ale całego rządu, jest wyjście z ofertą, co możemy wspólnie zrobić – powiedział po wyborach.

PSL zarzuca „konserwatywną kotwicę” jeszcze mocniej

Co teraz zrobi PSL? Kurs wyznaczył lider w Sejmie w ubiegłym tygodniu. – Te wybory pokazały, jak ważna jest ideowość, jak ważne są nasze tradycje, jak ważna jest kultura chrześcijańska w naszym narodzie i tutaj w koalicji reprezentantem tego sposobu myślenia, który jak widać zyskał większą akceptację, znakomita większość Polaków wybrała ten kierunek, będzie Polskie Stronnictwo Ludowe – mówił w ubiegły czwartek lider PSL. To można odczytać, że PSL będzie jeszcze mocniej niż przez ostatnie 18 miesięcy dbało o centro-konserwatywny kurs w koalicji.

– Systemową rolą PSL w układzie partii demokratycznych jest bycie konserwatywnym głosem. Chociaż warto wspomnieć, że presja opinii publicznej na związki partnerskie czy liberalizację zasad aborcji będzie olbrzymia. Pytanie, jaką strategię obierze PSL. Czy „negocjowania” tych zmian, czy twarde i bezdykusyjne weto w ramach koalicji – mówi nam dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego. – W mojej opinii Trzecia Droga może się rozpaść, co będzie dla samego PSL wyzwaniem – dodaje.

Najpierw – udzielenie wotum zaufania Tuskowi (środa, 11 czerwca), czyli już za dwa dni, budowanie konserwatywnej kotwicy, wzmacnianie pozycji w rządzie w ramach rekonstrukcji, kolejna kadencja jako prezes PSL jesienią – to plan Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przed głosowaniem i wystąpieniem premiera ma dojść co najmniej do jeszcze jednego spotkania liderów koalicji. Tusk ma wygłosić coś w rodzaju „drugiego exposé”, z wkładem merytorycznym koalicjantów.

Ale na koniec pozostaje pytanie, w jakiej konfiguracji ludowcy pójdą do wyborów w 2027 roku: samodzielnie (duże ryzyko), w ramach Trzeciej Drogi (jeśli ta przetrwa) czy na liście z Koalicją Obywatelską w formacie EPL (Europejskiej Partii Ludowej). To ostatnie też niesie ryzyko dla posłów PSL. Odpowiedzi na pytanie o te warianty dziś nie ma. W ubiegłym roku jeden z ważniejszych polityków koalicji porównał PSL do zadowolonego z siebie węża. A wiadomo, jak to jest z wężami – nawet wygrzewając się w słońcu, lubią skoczyć i ukąsić. Pytanie tylko kogo.