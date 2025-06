Podcast „Rzecz w tym”: „Bujanie łódką” Jarosława Kaczyńskiego i rozgrywki wokół rządu technicznego

PSL jako języczek u wagi?

Redaktorzy rozmawiają również o PSL. – Władysław Kosiniak-Kamysz może stać się języczkiem u wagi – przewiduje Płociński. – Jeżeli PiS będzie potrafił rozgrywać kartę suwerenności, może skłonić go do opuszczenia koalicji. Czy Donald Tusk przetrwa do 2027 roku? – Nie widzę teraz możliwości, żeby Tusk nagle ruszył pełną parą – ocenia Płociński. – Zjadła go mordercza kampania i brak nagrody za wysiłek. Polityczna przyszłość Polski rysuje się więc w odcieniach szarości: koalicja balansuje na granicy, a prezydentura Nawrockiego może stać się powodem kolejnych napięć.

Zachęcamy do wysłuchania podcastu.