Z obecnym kierownictwem ludowców „odwrócenie sojuszy” w tym Sejmie, budowa egzotycznej mimo wszystko koalicji PSL–PiS–Konfederacja jawi się jako mało prawdopodobny scenariusz. Dla PiS również taka koalicja nie ma specjalnego sensu – dużo korzystniejszy dla partii Kaczyńskiego byłby po prostu wariant przyspieszonych wyborów. W koalicji rządzącej bardziej prawdopodobne jest to, że teraz ludowcy będą stawiać ostrzejsze warunki, również przy okazji planowanej rekonstrukcji rządu. Władysław Kosiniak-Kamysz i jego partia – co też trzeba odnotować - mocno zaangażowali się we wsparcie Rafała Trzaskowskiego po I turze wyborów.

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego: co dalej z Trzecią Drogą?

Przed II turą wyborów prezydenckich w kuluarach Sejmu można było usłyszeć, że los Trzeciej Drogi jest w zasadzie przesądzony, a projekt prędzej czy później się rozpadnie. Szok, jaki w koalicji musi wywołać zwycięstwo Karola Nawrockiego – i to zdecydowane, jak na polskie warunki, zwycięstwo, a nie „na żyletki” – sprawia, że wszystkie możliwości nadal są otwarte.

Bo dziś w praktyce zaczyna się kampania przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2027 roku (jeśli wybory będą w terminie, co wcale nie jest przesądzone). Projekt Trzeciej Drogi był pomyślany jako alternatywa dla Koalicji Obywatelskie, zwłaszcza dla centroprawicowych wyborców. I sprawdził się pod tym względem w październiku 2023 roku. Rezygnacja z tego projektu na własne życzenie to dla PSL i Polski 2050 ryzyko, że samodzielnie mogą mieć problem z przeskoczeniem progu wyborczego i ostatecznie trafią na listy Koalicji Obywatelskiej – na potencjalnie bardzo złych warunkach. Dlatego paradoksalnie zwycięstwo Nawrockiego może doprowadzić do konsolidacji Trzeciej Drogi, chyba że procesy odśrodkowe w tym projekcie zaszły już za daleko – czego też nie da się wykluczyć.

Jedno jest pewne: trzeba bardzo uważnie śledzić to, co mają do powiedzenia ludowcy. Bo koalicyjna gra, w nowych warunkach politycznych, dopiero się zaczyna.