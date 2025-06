Czy Donald Tusk po wyborach prezydenckich jest skazany na porażkę?

Tak jak Kaczyński tę konfrontację wygrał, tak aktualny premier ją przegrał. Trudno mieć w tej sprawie wątpliwości. Czy miał szansę ten plebiscyt w sprawie oceny rządu wygrać? Niespecjalnie. Kierowany przez niego gabinet nie ma wielkiego poparcia. Tuskowi nie udało się zbudować wizerunku rządu sprawczego. Na dodatek skutecznie podgryzali ten wizerunek od początku kampanii koalicjanci, głównie lewica. Tusk nie chciał więc ryzykować przeniesienia negatywnych emocji na Trzaskowskiego. Niestety realia były przeciw niemu; nie dało się odkleić Trzaskowskiego od rządu, czym umiejętnie zresztą grali przeciwnicy. W efekcie wybory znów przybrały charakter plebiscytu.

Dzień po „wielkim finale” sytuacja premiera wydaje się beznadziejna. Jego zarówno osobiste, jak i polityczne relacje z przyszłym prezydentem będą wyjątkowo trudne. Nie będzie w stanie „dowieźć” większości obietnic i planów. Zderzy się z problemem odpowiedzialności za porażkę i potencjalną rewoltą w koalicji. Ale nie chowałbym go zawczasu do grobu. Wciąż ma przed sobą perspektywę rządzenia do końca kadencji. Musi jednak rządzić inaczej. Z wizją, profesjonalną komunikacją, których dotąd brakowało. Musi obrócić się w stronę młodych i pokazać sprawczość wszędzie, gdzie jest to możliwe. A pamiętając o tym, że młodzi głosowali w pierwszej turze na Sławomira Menztena i Adriana Zandberga, wyciągnąć z tego polityczne wnioski. Oraz – co będzie trudne, ale jest niezbędne – przygotować sukcesję. To jedyna ścieżka, by być wciąż w grze.