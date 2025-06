Donald Tusk, rozprawiający o tym, że jakaś pani złapała go za ramię i opowiadała, że jacyś nieokreśleni „oni niszczą ludzi”, powołujący się na słowa patocelebryty Jacka Murańskiego, budzi tylko ciary żenady. Radosław Sikorski, który nie wie, że Karol Nawrocki był sprawdzany przez służby i za PO, traci cały swój rzekomy blask. Cokolwiek by nie znaleźli, dla wielu Polaków wcale nie będzie to wiarygodne. No, ale jak się przenosi dyskusje polityczną do serwisów społecznościowych, jak się dodaje swoją cegiełkę do upadku mediów publicznych, to nie ma co się dziwić, że media cię nie uratują. Dla licznego grona wyborców Karol Nawrocki był po prostu lepszym kandydatem, tak działa demokracja. Ale dla równie dużego grona ich głos był głównie przeciwko temu rządowi, przeciwko KO.

Czy Karol Nawrocki ma szansę stać się kandydatem obywatelskim?

Dlatego też Karola Nawrockiego czeka bardzo ciężkie zadanie, ponieważ ludzie głosowali na niego również dlatego, aby wystawić czerwoną kartkę rządowi. Jeżeli pójdzie w to, co zapowiada, czyli w walkę z rządzącą koalicją, to dostaniemy to, co teraz, tyle że á rebours. Destabilizacja państwa będzie postępować, choć teraz nie będziemy czekać na „odpowiedniego” prezydenta, a na „odpowiedni” rząd. Politycznie może taka gra będzie ciekawa, ale straci na tym Polska i Polacy.

I w 2027 roku wynik wyborów parlamentarnych może być zupełnie inny, niż oczekuje PiS. Ciekawi mnie bardzo, czy odrobią lekcję z obecnej porażki KO, czy też jak cielęta pójdą w to samo. A przecież Karol Nawrocki ma szansę lepiej to wszystko przemyśleć. Czy starczy mu siły, aby rzeczywiście być kandydatem obywatelskim? I zaproponować np. projekt rozwiązujący problem z polskim sądownictwem, odrodzenia praworządności, godzący wszystkie strony? Nawet przy oporze rządu zawsze będzie miał jakąkolwiek propozycję. To zawsze lepiej od niczego, co oferowała koalicja rządząca. I zyska zarówno na wiarygodności, jak i autentyczności.