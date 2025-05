Michał Płociński: Możemy wyjść z tej kampanii poobijani

Kampania prezydencka 2025 roku zbliża się do końca. W najnowszym odcinku „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Płocińskim o tym, co wyróżnia tegoroczną rywalizację, dlaczego to być może koniec politycznego duopolu i jak kwestie społeczne, w tym kryzys współczesnej męskości, odbijają się w polityce.