W mojej ocenie Rafał Trzaskowski panował nad sobą w rozmowie z Mentzenem i panował nad rozmową. Było to spotkanie o niebo ciekawsze niż piątkowa debata Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. Pewnie dlatego, że Karol Nawrocki odstaje umiejętnościami prowadzenia dynamicznej dyskusji zarówno od Rafała Trzaskowskiego, jak i Sławomira Mentzena.

Trzaskowski próbował zdominować Mentzena i w wielu punktach całkiem nieźle mu się to udało. Lider Konfederacji próbował wytrącić kandydata z równowagi, wielokrotnie przerywając jego wypowiedzi. Trzaskowski nie tracił jednak opanowania i konsekwentnie mówił to, co chciał, i tak, jak chciał. Pokazał siłę argumentów, narzucał ton i czas poświęcony na poruszanie poszczególnych tematów. Nie dał się sprowokować ani zbić z pantałyku. Przyznam, że po serii debat, w których Rafał Trzaskowski wypadał raczej poniżej oczekiwań, była to zaskakująco dobra postawa.

Kogo poprą wyborcy Konfederacji? Młodzi mają dość duopolu PO-PiS

Młodzi krytykują duopol PO-PiS. W oczywisty sposób buntują się przeciwko miałkości i – umówmy się – często pozornej opozycji Koalicji Obywatelskiej wobec Prawa i Sprawiedliwości, i odwrotnie. Dla młodych Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to „dziadersi", którzy nie zdołali – jak dotąd – zdobyć w ich oczach statusu mężów stanu. Codzienne przekrzykiwanki w programach informacyjnych (żeby nie napisać dobitniej), agresywne i czasami prymitywne okrzyki w Sejmie oraz bardziej niż niefortunne wpisy polityków w internecie – tym wszystkim politycy nie zjednują sobie sympatii młodych Polaków. Ale nie tylko ich. My – starsi – jesteśmy jednak do tego zbyt przyzwyczajeni. Wielu z nas ma przekonanie, że inaczej być nie może i musimy popierać mniejsze zło.

Nagrania, na które Sławomir Mentzen namówił Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, stanowią przełamanie bariery duopolu. I to niekwestionowany sukces lidera Konfederacji. Mentzen podczas dzisiejszej rozmowy z Trzaskowskim zdawał się grać rolę swata, który jest w stanie namówić dobrą partię na ożenek z jednym ze swoich rozmówców.