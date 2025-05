Trzaskowski rozmawiał z Mentzenem: Niczego w ciemno nie podpiszę

1. Zobowiązuję się do niepodnoszenia i nienakładania nowych podatków

- Jestem wrogiem nowych podatków, tu byśmy się zgodzili – stwierdził Trzaskowski.

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

Nie widzę w tej chwili powodu, żeby ograniczać obrót gotówki – stwierdził prezydent Warszawy, podkreślając, że Polacy lubią gotówkę i dobrze, by mogli z niej korzystać. Dodał jednak, że sympatią darzą także takie formy obrotu bezgotówkowego jak BLIK czy przelewy.



Trzaskowski zapewnił też, że nie ma rozmów na temat wprowadzenia w Polsce euro, ponieważ w tej chwili złotówka gwarantuje naszemu krajowi odporność na kryzysy.



- Nie ma tego tematu na agendzie. Nikt nie chce wprowadzać euro. Nie opłaca nam się to, dzisiaj euro pozwala nam być odpornym na kryzysy - podsumował Trzaskowski.



3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską Konstytucją

Na ten temat wywiązała się między rozmówcami gorąca dyskusja, zmierzająca do ustalenia definicji mowy nienawiści.

Według Rafała Trzaskowskiego mowa nienawiści powinna być zakazana. Podkreślił, że czym innym jest nawoływanie do nienawiści, ale od rozstrzygania tego jest sąd. Kandydat KO na prezydenta uważa, że jeśli są możliwości, aby blokować dostęp dzieci do pornografii albo zachęty do popełniania samobójstwa, to z tych możliwości trzeba korzystać. To samo dotyczy rosyjskiej propagandy, wycelowanej obecnie w całą Europę.