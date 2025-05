Poseł Konfederacji zaproponował Trzaskowskiemu i Nawrockiemu podpisanie ośmiopunktowej deklaracji programowej. Kandydat popierany przez PiS zapowiadał, że podpisze deklarację, kandydat KO mówił, że zgadza się z częścią postulatów wymienionych przez Mentzena.

Karol Nawrocki u Sławomira Mentzena. Co powiedział?

Obaj kandydaci przyjęli zaproszenie Mentzena na rozmowę, która na żywo miała być transmitowana na kanale lidera Konfederacji w serwisie YouTube. Trzaskowski ma przyjść do Mentzena w sobotę, rozmowa Mentzen-Nawrocki rozpoczęła się o godz. 13:00 w czwartek.

Na początku rozmowy poseł Konfederacji poprosił, by nie Karol Nawrocki nie mówił o Rafale Trzaskowskim oraz zaznaczył, że to nie on wybierał godzinę spotkania, lecz sztab kandydata. Prezes IPN podziękował za zaproszenie.

Rozmowa Mentzena z Nawrockim rozpoczęła się od kilku pytań, na które Karol Nawrocki miał odpowiadać „tak” albo „nie”. Odpowiadając na pytania Mentzena ocenił, że wprowadzenie Nowego Ładu przez premiera Mateusza Morawieckiego było błędem oraz że prezes PiS Jarosław Kaczyński mylił się mówiąc, że odrzucanie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. - Zielony Ład jest zły - powiedział Nawrocki.

Odpowiadając na pytanie o przyjęcie przez Polskę w latach 2018-2022 islamskich imigrantów ocenił, że był to błąd. - Przyjęcie islamskich imigrantów jest zawsze złe - stwierdził. Nawrocki skrytykował też projekt tzw. piątki dla zwierząt, w przeszłości forsowany przez Jarosława Kaczyńskiego.