Hołownia mówił, że zadanie leży teraz w rękach Trzaskowskiego. - To on musi przekonać moich wyborców, milion osób, które zagłosowały za moją kandydaturą, za tą zmian, za nadzieją, które złożyli w moje ręce - musi ich przekonać do tego, że będzie tym kandydatem, który te wartości poniesie dalej. Wierzę, że jest w stanie to zrobić. Wierzę, że to zrobi - kontynuował.

Polityk Trzeciej Drogi przekonywał, że przed Trzaskowskim staje szansa „zaprowadzenia wreszcie w Polsce pokoju”. - Szczerze życzę mu powodzenia. Mam nadzieję, że tę szansę, którą dostał, wykorzysta - powiedział. - Tylko na pokoju będziemy w stanie budować przyszłość kraju, której ja chcę dla swoich dzieci - przekonywał.

KO organizuje „marsz patriotów” 25 maja. Szymon Hołownia zapowiada udział

- Zrobię w ciągu tych dwóch tygodni wszystko, żeby przekonać moich wyborców, 978 tysięcy osób, że warto pójść na wybory, że ta historia trwa, że ktoś jest depozytariuszem tej nadziei, którą oni złożyli w moje ręce - mówił Hołownia. - Dzisiaj tych, którzy złożyli tę nadzieję w moje ręce chcę zaprosić do tego, żeby zaufali Rafałowi Trzaskowskiemu - oświadczył, wyrażając przy tym wiarę, że Trzaskowski przekona jego wyborców z pierwszej tury.

Szymon Hołownia poinformował, że weźmie udział w kampanijnym marszu, który Koalicja Obywatelska organizuje 25 maja w Warszawie, z kolei Rafał Trzaskowski ma wziąć udział w wyborczym wydarzeniu, organizowanym przez Polskę 2050 przed drugą turą.

Lider Polski 2050 mówił, że trzyma kciuki za zwycięstwo Trzaskowskiego w drugiej turze. - Głęboko wierzę, że 2 czerwca będziemy mogli obudzić się w Polsce, która da nam nadzieję - zaznaczył. Podkreślił, że poparcia Trzaskowskiemu udziela „z przekonaniem”.