- Spotkaliśmy się z Rafałem Trzaskowskim wczoraj i to była bardzo dobra, konstruktywna, merytoryczna rozmowa, za którą bardzo mu dziękuję. Rozmawialiśmy długo o tym, jak możemy budować wspólnie państwo, które działa, Polskę, która jest Polską równości szans, Polską otwartą i tolerancyjną, Polską solidarną i sprawiedliwą społecznie - mówiła.



Biejat zapewniła, że podczas rozmowy „padły konkrety”. - Udało mi się przekonać Rafała Trzaskowskiego do tego, że czas dopłat do kredytów się skończył. Zgodziliśmy się z tym, że kluczowe musi być dzisiaj przede wszystkim realizowanie lewicowego programu budowy mieszkań czynszowych - oznajmiła.

Na kogo zagłosuje Magdalena Biejat? Jednoznaczna deklaracja polityk Lewicy

- Rafał Trzaskowski rozmawiał też ze mną o ochronie zdrowia i w wyniku tej rozmowy zobowiązał się do tego, że jako prezydent Polski obejmie swoim patronatem pracę nad naprawą systemu finansowania ochrony zdrowia tak, żeby wreszcie zasypać tę dziurę w systemie finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia – kontynuowała. Według jej relacji, Trzaskowski zobowiązał się też do popierania liberalizacji ustaw aborcyjnych oraz do wprowadzenia związków partnerskich.

- W dobie rosnącej w siłę skrajnej prawicy, w dobie rosnących sondaży tych, którzy dzisiaj próbują nas podzielić kluczowe jest, żeby stanąć w jednym szeregu. Dzisiaj jest dla mnie jasne, że kandydatura Karola Nawrockiego jest zagrożeniem dla tych wszystkich spraw, które są ważne dla lewicowych wyborców - powiedziała wicemarszałek. - Traktuję bardzo poważnie zobowiązanie Rafała Trzaskowskiego do tego, żeby te wszystkie ważne sprawy dowieźć - zadeklarowała.

- Ja mam tylko jeden głos i dzisiaj chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja ten głos w drugiej turze oddam na Rafała Trzaskowskiego i do tego samego zachęcam wyborców Lewicy - do tego, żeby w drugiej turze poszli do wyborów i żeby razem z nami postawili tamę skrajnej prawicy, bo dzisiaj to jest stawką tych wyborów - oświadczyła.