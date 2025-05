Trzaskowski rozmawia z Mentzenem: Niczego w ciemno nie podpiszę

Według Rafała Trzaskowskiego mowa nienawiści powinna być zakazana. Podkreślił, że czym innym jest nawoływanie do nienawiści, ale od rozstrzygania tego jest sąd. Kandydat KO na prezydenta uważa, że jeśli są możliwości, aby blokować dostęp dzieci do pornografii albo zachęty do popełniania samobójstwa, to z tych możliwości trzeba korzystać. To samo dotyczy rosyjskiej propagandy, wycelowanej obecnie w całą Europę.



4. Nie wyślę polskich żołnierzy do Ukrainy

To najpoważniejszy punkt sporny między Trzaskowskim i Mentzenem