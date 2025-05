Ale to nie znaczy, że Nawrocki nie wbił Trzaskowskiemu kilku szpilek. Wtedy, gdy krytykował powołanie profesora Krzysztofa Ruchniewicza na szefa Instytutu Pileckiego czy Barbary Engelking na szefową komitetu oświęcimskiego, mocno zagrał do znanej sobie bramki polityki historycznej i celnie uderzył. Bo te nominacje nie tylko na prawicy budzą konsternację. I dobrze mobilizują elektorat prawej strony, która widzi, że stawką tych wyborów nie tylko jest osobowość kandydatów, ale też m.in. polityka historyczna.

Co Rafał Trzaskowski miał do zaproponowania wyborcom prawicy?

Trzaskowski też ze dwa razy wystawił Nawrockiemu piłkę. Raz, gdy zaatakował o. Tadeusza Rydzyka, i drugi, gdy uderzył w Grzegorza Brauna. Biorąc pod uwagę, że teraz gra toczy się o elektorat Konfederacji, atakowanie Brauna czy Rydzyka Trzaskowskiemu nie pomoże po prawej stronie. Być może zmobilizuje elektorat liberalny, ale mówienie o duchownym „pan Rydzyk” raczej jest zwrotem z języka antyklerykalnej lewicy spod znaku tygodnika „Nie” niż umiarkowanego centrum.

I tu mam największy problem ze strategią Trzaskowskiego. Od miesięcy zdawał się bowiem skręcać w prawo, by właśnie uderzyć do elektoratu Konfederacji. Nawet nie tyle przekonać go, by na prezydenta Warszawy zagłosował, ale by go zdemobilizować. To się jednak Trzaskowskiemu nie udało. I dlatego – mimo że wygrał debatę z Nawrockim – wybory prezydenckie wciąż nie są jeszcze rozstrzygnięte.