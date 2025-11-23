Aktualizacja: 23.11.2025 12:13 Publikacja: 23.11.2025 11:22
Europoseł Grzegorz Braun na konferencji prasowej na żwirowisku przy byłym obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu
Foto: PAP/Art Service
Podstawowy problem z Grzegorzem Braunem polega na tym, że mówi głośno to, co myśli sporo ludzi na prawicy, ale boją się powiedzieć. To jakiś, zapewne znaczny, odsetek wyborców PiS i Konfederacji.
Kim są ci ludzie? Ile ich jest? Socjologowie twierdzą, że przynajmniej jedna trzecia – jedna czwarta populacji to zwolennicy teorii spiskowych. Łatwo ich przekonać, że Żydzi rządzą światem (w Polsce teoria ta koresponduje z silną reminiscencją przedwojennego antysemityzmu), zamach smoleński był efektem spisku, a szczepienia wywołują autyzm. Wystarczy podsunąć pseudodowody, oczywiście absurdalną myśl ubrać w pseudofakty i teoria spiskowa jest gotowa.
Czytaj więcej
W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie ws. wniosku prokuratora generalnego Adama Bodnara...
Jeśli tak postawiona diagnoza jest poprawna, to Grzegorz Braun uderza pewnie do połowy tej ulegającej teoriom spiskowym populacji, czyli dobrych pięciu milionów ludzi na prawicy. I świetnie wie, że to jego potencjalny elektorat. Elektorat, który może w jego rękach – niestety – rozstrzygnąć o losie Polski.
Trzeba mu też oddać, że robi wrażenie człowieka wyważonego, oczytanego i inteligentnego, sprawnie operuje polszczyzną, świetnie czuje „media” społecznościowe i rozumie, jaka jest siła happeningu. Na dodatek ma wyczucie chwili.
I wie, kiedy uderzyć, sprowokować. Jego występ u bram Auschwitz to skandal na miarę najgorszych zdarzeń polskiej polityki ostatnich czterech dekad. „Polska dla Polaków, inne nacje mają swoje państwa, mają je Żydzi. Czerpią przyjemność z poniewierania nas, Polaków. (…) Oni, Żydzi, chcą być w Polsce nadludźmi, przed którymi kopytami trzaska polska policja” – te słowa miały być apelem, by polski rząd nie przyjmował uchwały o przeciwdziałaniu antysemityzmowi, a strąciły polską politykę do piekieł, uderzając nie tylko w wieloletni wysiłek wielu ludzi dobrej woli, by oczyścić wizerunek Polski ze skazy antysemityzmu, ale wymierzając cios w relacje Polski z USA (ambasadorem w Warszawie jest praktykujący Żyd Tom Rose). I to w trudnym czasie.
Za te słowa Grzegorz Braun powinien być na dobre wykluczony z polityki, zapomniany i kompletnie zmarginalizowany. Niestety dzieje się coś innego. Jego popularność osobista i jego partii rośnie. Już dawno przekroczyła w sondażach próg wyborczy. I rosnąć będzie, bo Braun się dopiero rozpędza. Szczuje na Żydów, Ukraińców, Unię Europejską. Żywi się fobiami. Łowi wszystkie możliwe obsesje, obawy, podskórne niechęci, ludzkie żale i pretensje, i obleka je w narrację polityczną. Kompletnie nie przejmuje się łamaniem prawa, wręcz na nim żeruje, bo liczy na wiktymizację, która tylko zwiększy jego poparcie. To, o czym z pewnością marzy, to głośny proces i skazanie go na więzienie; taka sytuacja wzmocniłaby tylko wsparcie dla „prześladowanego za obronę polskości” lidera.
Czytaj więcej
Mury rosną pomiędzy ludźmi, którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Paradoksalnie czasem łatwiej...
Osobiście uważam Brauna i jego partię za największe ryzyko dla polskiej demokracji. Oczywiście Polacy władzy mu nie oddadzą, ale po potencjalnym sukcesie wyborczym, gdy po prawej stronie potrzebny będzie koalicjant, liderzy PiS – choć z dozą pewnego obrzydzenia – pewnie zachcą podać mu rękę. Raz przecież, w 2006 r. mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Czym byłby taki dzień dla Polski? Końcem procesu, który zaczęliśmy wspólnie w w 1980 r., kiedy naród otrząsał się z brudu i zła komunizmu. Naprawdę potrzeba społecznej mobilizacji, by do tego nie doszło.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podstawowy problem z Grzegorzem Braunem polega na tym, że mówi głośno to, co myśli sporo ludzi na prawicy, ale boją się powiedzieć. To jakiś, zapewne znaczny, odsetek wyborców PiS i Konfederacji.
Kim są ci ludzie? Ile ich jest? Socjologowie twierdzą, że przynajmniej jedna trzecia – jedna czwarta populacji to zwolennicy teorii spiskowych. Łatwo ich przekonać, że Żydzi rządzą światem (w Polsce teoria ta koresponduje z silną reminiscencją przedwojennego antysemityzmu), zamach smoleński był efektem spisku, a szczepienia wywołują autyzm. Wystarczy podsunąć pseudodowody, oczywiście absurdalną myśl ubrać w pseudofakty i teoria spiskowa jest gotowa.
To Kreml zszargał wizerunek Rosji i Rosjan. Może więc zacznijmy go nazywać reżimem rusofobicznym?
Jarosław Kaczyński przekonywał, że Niemcy i Francja dybią na naszą suwerenność, więc zamiast na Unię Europejską,...
Wygląda na to, że Stany Zjednoczone chcą szybko i za wszelką cenę zakończyć wojnę nad Dnieprem. Stawką jest prze...
Plan pokojowy Donalda Trumpa, którego szczegóły ujawnił portal Axios, przypomina próbę zawarcia umowy z wilkiem...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Przedstawiony dziś w „Rzeczpospolitej” raport More in Common o stosunku Polaków do migracji równie wiele mówi o...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas