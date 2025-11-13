Aktualizacja: 13.11.2025 11:26 Publikacja: 13.11.2025 10:54
Europoseł Grzegorz Braun
Foto: PAP/Piotr Polak
Na początku listopada Komisja ds. Prawnych Parlamentu Europejskiego (JURI) pozytywnie zaopiniowała wniosek ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara (wówczas ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska) z 2 czerwca o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna.
We wniosku Bodnara chodziło przede wszystkim o wydarzenia z Oleśnicy i Opola. Jak podał PE, Grzegorz Braun złożył wyjaśnienia 13 października.
Prokuratura podała we wniosku, że w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu „zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Grzegorza Brauna sześciu przestępstw”. Według prokuratury, 18 marca 2025 r. w Opolu lider Konfederacji Korony Polskiej zniszczył dziesięć plakatów umiejscowionych na pięciu metalowych stelażach poprzez naniesienie czarną farbą liter tworzących napis „Stop propagandzie zboczeń”, powodując w ten sposób straty w łącznej kwocie 5327,19 zł na szkodę Stowarzyszenia Tęczowe Opole.
Prokuratura chciała też postawić Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego nawoływania w grudniu 2023 r. za pośrednictwem internetu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijnym i występku obrazy uczuć religijnych „poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej, w którym to wywiadzie w kontekście tego wydarzenia, Grzegorz Braun zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików, któremu to zagrożeniu należy przeciwdziałać”.
Cztery punkty wniosku prokuratury do PE dotyczą zajść w Oleśnicy. W tamtejszym szpitalu dr Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Chodziło o dziecko, które według badań prenatalnych miało cierpieć na łamliwość kości. Lekarka twierdziła, że jej działanie było zgodne z prawem, a w grę wchodziła tzw. przesłanka psychiatryczna.
16 kwietnia do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy przybył Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej. Europosłowi towarzyszyła grupa kilkudziesięciu osób. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk za życiem oraz środowisk narodowych.
Dr Jagielska mówiła, że Braun na ponad godzinę uwięził ją w jej gabinecie, uniemożliwiając jej wyjście. – Byłam szarpana – relacjonowała.
Według prokuratury, Braun dopuścił się pozbawienia wolności Gizeli Jagielskiej na terenie szpitala poprzez „uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym” placówki. Zdaniem śledczych, Braun miał także naruszyć nietykalność cielesną Jagielskiej „poprzez jej popychanie i przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza” oraz miał dopuścić się znieważenia, a także pomówienia lekarki „o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej”.
W czwartek przed godz. 11.00 w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie sprawozdania komisji i wniosku o uchylenie Grzegorzowi Braunowi immunitetu. Propozycja decyzji, zaproponowana przez komisję, została przyjęta – głosowało 634 europosłów, z czego 554 było za odebraniem europosłowi immunitetu, 60 było przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.
To nie pierwsze głosowanie w sprawie Brauna w PE. W maju Parlament Europejski uchylił europosłowi immunitet, chodziło wówczas o śledztwo ws. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie.
