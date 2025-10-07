Aktualizacja: 07.10.2025 21:20 Publikacja: 07.10.2025 20:38
Europoseł Grzegorz Braun
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
10 lipca – kiedy w Jedwabnem upamiętniano rocznicę mordu Żydów 10 lipca 1941 r. – europoseł Grzegorz Braun i jego zwolennicy zakłócili modlitwę za zmarłych. Polityk pojawił się na miejscu pamięci pomordowanych Żydów z transparentem negującym prawdę o sprawcach zbrodni. Wcześniej, podczas rozmowy z Radiem Wnet, lider Konfederacji Korony Polskiej zanegował zaś istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ze stacją Braun połączył się zdalnie właśnie z Jedwabnego, gdzie – jak twierdził – „z jednej strony szykuje się kolejny spektakl, akt antypolskiej, żydowskiej propagandy z celebrą państwową i osłoną policyjną, a z drugiej strony licznie zgromadzili się Polacy rodacy, którzy dopominają się prawdy, a zatem dopominają się wznowienia ekshumacji w Jedwabnem”.
Choć wydarzenie to miało miejsce już jakiś czas temu, na zachowanie polityka zareagowała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Nie jest to bowiem pierwsze takie działanie Brauna. W związku ze sprawą Metsola skierowała do komisji prawnej kolejny wniosek w sprawie uchylenia immunitetu europosła. Dotyczy ono publicznego zaprzeczania przez polityka zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz.
We wrześniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że złoży formalny wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Chodziło właśnie o wywiad dla Radia Wnet, podczas którego polityk negował istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau. – Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze toczy się ślamazarnie, po drugie, że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych. Żyjemy w Polsce. Wiemy co to było Auschwitz-Birkenau. Nie możemy się na to zgodzić – mówił szef MS w nagraniu zamieszczonym na platformie X. – Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór – podkreślał.
Ostatecznie Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej w związku z jego zachowaniem. Aby to było możliwe, niezbędne było jednak uprzednie uzyskanie zgody PE.
We wtorek szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola skierowała do komisji prawnej wniosek – kolejny już – w sprawie uchylenia immunitetu europosła Grzegorza Brauna. To czwarta taka sytuacja – o wcześniejszym poinformowała w czerwcu na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodnicząca PE. Wniosek został także skierowany do komisji prawnej europarlamentu i obecnie trwa jego procedowanie.
Wniosek dotyczy podejrzenia popełnienia przez Brauna sześciu przestępstw. Jak poinformowała wcześniej prokuratura, chodzi między innymi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w kwietniu 2025 r.
Brauna oskarża się też o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz obrazę uczuć religijnych „poprzez udzielenie wywiadu, udostępnionego na platformie YouTube, dotyczącego m.in. użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej”.
W maju, podczas głosowania w Strasburgu, PE uchylił już – w jeszcze innej sprawie – immunitet Grzegorzowi Braunowi. Chodziło wówczas m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie i wielu innych incydentów.
PE swoją decyzję o uchyleniu immunitetu podejmuje zwykłą większością głosów. Zanim sprawa trafi pod głosowanie, jest ona omawiana na forum komisji prawnej PE. Komisja ta przygotowuje w każdym wypadku sprawozdanie, w którym zaleca głosowanie „za” lub „przeciw”.
Grzegorz Braun wielokrotnie był krytykowany za wypowiedzi i zachowania oceniane jako antysemickie oraz za lekceważący stosunek do pamięci o Holokauście. Do jednej z takich wypowiedzi doszło podczas debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. – Parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem. Tym znakiem hańby i podległości – mówił do Rafała Trzaskowskiego, odnosząc się do symbolu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim.
W Sejmie Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Holokaustu. W Parlamencie Europejskim został usunięty z sali za zakłócenie minuty ciszy poświęconej ofiarom Holokaustu.
Źródło: rp.pl
