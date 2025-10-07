Aktualizacja: 07.10.2025 16:28 Publikacja: 07.10.2025 16:12
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Apel, jaki szef adwokatury wystosował do ministra sprawiedliwości, to pokłosie najnowszej analizy przeprowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką we wrześniu 2025 r. „Z danych opublikowanych na stronach sądów okręgowych wynika, że liczba lekarzy sądowych w Polsce drastycznie spadła – z 222 w 2024 r. do 196 w 2025 r. Co więcej, aż w 11 okręgach sądowych lekarze sądowi nie są dostępni w ogóle lub ich liczba jest zbyt mała, aby zapewnić obywatelom możliwość uzyskania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa w sądzie” – wskazuje mec. Przemysław Rosati.
Podkreśla, że analizy przeprowadzane przez NRA od 2024 r. pokazują pogłębiający się kryzys. „W październiku 2024 r. niedobór lekarzy dotyczył 10 okręgów sądowych. Rok później sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu – obecnie problem występuje już w 11 okręgach” – zauważa prezes NRA.
Czytaj więcej
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości domaga się zap...
Przypomina on, że zgodnie z ustawą z 5 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, ich obecność ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Lekarze sądowi umożliwiają m.in. usprawiedliwienie nieobecności stron postępowania spowodowanej chorobą.
„Brak lekarzy sądowych nie tylko utrudnia działanie wymiaru sprawiedliwości, ale też uderza w podstawowe prawa obywateli. Osoby, które nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego, są narażone na negatywne decyzje procesowe – np. w sytuacji niestawiennictwa w sądzie. Problem ten przekłada się również na pracę adwokatów, którzy nie mogą skutecznie reprezentować swoich klientów” – dodaje mec. Przemysław Rosati.
W piśmie szef palestry zaapelował do ministra sprawiedliwości o podjęcie pilnych działań administracyjnych, które pozwolą natychmiast poprawić sytuację. Alternatywnie, samorząd adwokacki wzywa do przygotowania inicjatywy ustawodawczej zmieniającej obecne przepisy poprzez zniesienie wymogu dodatkowego potwierdzania przez lekarza sądowego stanu zdrowia i braku możliwości stawienia się na wezwanie sądu lub prokuratury.
Czytaj więcej
Uchylenie ustawy o lekarzu sądowym i pozostawienie każdemu lekarzowi prawa do wystawiania zaświad...
Przypomnijmy, iż niedawno postulat adwokatury w sprawie uchylenia ustawy o lekarzu sądowym poparła Naczelna Rada Lekarska. W swoim stanowisku NRL podkreśliła, że obowiązująca od 2007 r. ustawa od samego początku budziła istotne wątpliwości co do zasadności jej wprowadzenia. Instytucja lekarza sądowego miała usprawnić procesy sądowe poprzez zapewnienie obiektywnej oceny zdolności uczestników postępowania do stawienia się przed sądem z powodu choroby. Praktyka ostatnich lat pokazała jednak, że system ten jest niewydolny, nie zapewnia odpowiedniego dostępu do lekarzy, a jego funkcjonowanie generuje poważne problemy zarówno dla stron postępowania, jak i dla wymiaru sprawiedliwości.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Apel, jaki szef adwokatury wystosował do ministra sprawiedliwości, to pokłosie najnowszej analizy przeprowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką we wrześniu 2025 r. „Z danych opublikowanych na stronach sądów okręgowych wynika, że liczba lekarzy sądowych w Polsce drastycznie spadła – z 222 w 2024 r. do 196 w 2025 r. Co więcej, aż w 11 okręgach sądowych lekarze sądowi nie są dostępni w ogóle lub ich liczba jest zbyt mała, aby zapewnić obywatelom możliwość uzyskania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa w sądzie” – wskazuje mec. Przemysław Rosati.
To nie usprawnienie pracy sądów, jak zapewnia Waldemar Żurek, i nie wprowadzenie „sądów na telefon”, jak grzmi o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zarzutów dotyczących możliwości manipulacji składami sędz...
Nie na 100, ale na 40 dni do aresztu trafi Wołodymyr Z., Ukrainiec, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysad...
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to jego testament...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas