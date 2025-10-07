Apel, jaki szef adwokatury wystosował do ministra sprawiedliwości, to pokłosie najnowszej analizy przeprowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką we wrześniu 2025 r. „Z danych opublikowanych na stronach sądów okręgowych wynika, że liczba lekarzy sądowych w Polsce drastycznie spadła – z 222 w 2024 r. do 196 w 2025 r. Co więcej, aż w 11 okręgach sądowych lekarze sądowi nie są dostępni w ogóle lub ich liczba jest zbyt mała, aby zapewnić obywatelom możliwość uzyskania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa w sądzie” – wskazuje mec. Przemysław Rosati.

Podkreśla, że analizy przeprowadzane przez NRA od 2024 r. pokazują pogłębiający się kryzys. „W październiku 2024 r. niedobór lekarzy dotyczył 10 okręgów sądowych. Rok później sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu – obecnie problem występuje już w 11 okręgach” – zauważa prezes NRA.

Prezes NRA: Brak lekarzy sądowych uderza w podstawowe prawa obywateli

Przypomina on, że zgodnie z ustawą z 5 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, ich obecność ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Lekarze sądowi umożliwiają m.in. usprawiedliwienie nieobecności stron postępowania spowodowanej chorobą.

„Brak lekarzy sądowych nie tylko utrudnia działanie wymiaru sprawiedliwości, ale też uderza w podstawowe prawa obywateli. Osoby, które nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego, są narażone na negatywne decyzje procesowe – np. w sytuacji niestawiennictwa w sądzie. Problem ten przekłada się również na pracę adwokatów, którzy nie mogą skutecznie reprezentować swoich klientów” – dodaje mec. Przemysław Rosati.