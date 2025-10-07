Aktualizacja: 07.10.2025 22:52 Publikacja: 07.10.2025 21:40
Samochód osobowy potrącił czterech nastolatków – podaje portal nadmorski24.pl. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Łebieńskiej Hucie w gminie Szemud na drodze wojewódzkiej nr. 224. Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.
Nastolatkowie, w których wjechało auto, mieli 10, 12, 13 i 16 lat.
Jak przekazano, w wyniku tragicznego zdarzenia rannych zostało czterech nastolatków. Andrzej Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie potwierdził w rozmowie z portalem kaszubski24.pl, że jeden nastolatek zmarł. Wcześniej mężczyzna przekazał, że „u jednego z nastolatków prowadzone są czynności resuscytacyjne”. – Trzy pozostałe osoby są przytomne, w tym jedna z amputacją kończyny dolnej – powiedział.
TVN24 podaje, że dwie potrącone osoby mają urazy ręki, nogi i głowy. Przetransportowane miały one zostać karetkami do szpitala.
Lokalne służby poinformowały, że na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej z powiatu wejherowskiego, a także jednostki z JRG Kartuzy i OSP Pomieczyno. Do Łebieńskiej Huty skierowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Policja ustala obecnie okoliczności i przebieg zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. - Sprawca wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci znają już jego tożsamość, trwają czynności związane z ustaleniem jego miejsca pobytu i jego zatrzymaniem — poinformowała w rozmowie z Onetem Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji.
