Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Samochód wjechał w grupę młodzieży. Nie żyje 10-latek

W Łebieńskiej Hucie, znajdującej się w województwie pomorskim, samochód wjechał w grupę nastolatków. W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby. Nie żyje także 10-letni chłopiec.

Aktualizacja: 07.10.2025 22:52 Publikacja: 07.10.2025 21:40

Samochód wjechał w grupę młodzieży. Nie żyje 10-latek

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Samochód osobowy potrącił czterech nastolatków – podaje portal nadmorski24.pl. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Łebieńskiej Hucie w gminie Szemud na drodze wojewódzkiej nr. 224. Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.

Nastolatkowie, w których wjechało auto, mieli 10, 12, 13 i 16 lat. 

Czytaj więcej

Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów
Wypadki
Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

Tragiczny wypadek w Łebieńskiej Hucie. Nie żyje 10-letni chłopiec

Jak przekazano, w wyniku tragicznego zdarzenia rannych zostało czterech nastolatków. Andrzej Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie potwierdził w rozmowie z portalem kaszubski24.pl, że jeden nastolatek zmarł. Wcześniej mężczyzna przekazał, że „u jednego z nastolatków prowadzone są czynności resuscytacyjne”. – Trzy pozostałe osoby są przytomne, w tym jedna z amputacją kończyny dolnej – powiedział. 

Reklama
Reklama

TVN24 podaje, że dwie potrącone osoby mają urazy ręki, nogi i głowy. Przetransportowane miały one zostać karetkami do szpitala. 

Czytaj więcej

Droga szybkiego ruchu S6
Wypadki
Mniej śmierci na drogach. Co sprawiło, że kierowcy zdjęli nogę z gazu?

Mężczyzna odpowiedzialny za wypadek zbiegł z miejsca zdarzenia?

Lokalne służby poinformowały, że na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej z powiatu wejherowskiego, a także jednostki z JRG Kartuzy i OSP Pomieczyno. Do Łebieńskiej Huty skierowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja ustala obecnie okoliczności i przebieg zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. - Sprawca wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci znają już jego tożsamość, trwają czynności związane z ustaleniem jego miejsca pobytu i jego zatrzymaniem — poinformowała w rozmowie z Onetem Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej policji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Wypadki Wypadki Drogowe Miejsca Polska pomorskie Społeczeństwo

Samochód osobowy potrącił czterech nastolatków – podaje portal nadmorski24.pl. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Łebieńskiej Hucie w gminie Szemud na drodze wojewódzkiej nr. 224. Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.

Nastolatkowie, w których wjechało auto, mieli 10, 12, 13 i 16 lat. 

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pok
Wypadki
Są nowe informacje ws. katastrofy F-16. Zabezpieczono ważny dowód
Służby ratownicze w miejscu katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Wypadki
Niebezpieczne zbliżenie i zdezorientowany kontroler. To wszystko tuż przed katastrofą F-16 w Radomiu
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął
Wypadki
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął
Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów
Wypadki
Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów
Reklama
Reklama
e-Wydanie