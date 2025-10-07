Samochód osobowy potrącił czterech nastolatków – podaje portal nadmorski24.pl. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Łebieńskiej Hucie w gminie Szemud na drodze wojewódzkiej nr. 224. Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.

Nastolatkowie, w których wjechało auto, mieli 10, 12, 13 i 16 lat.

Tragiczny wypadek w Łebieńskiej Hucie. Nie żyje 10-letni chłopiec

Jak przekazano, w wyniku tragicznego zdarzenia rannych zostało czterech nastolatków. Andrzej Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie potwierdził w rozmowie z portalem kaszubski24.pl, że jeden nastolatek zmarł. Wcześniej mężczyzna przekazał, że „u jednego z nastolatków prowadzone są czynności resuscytacyjne”. – Trzy pozostałe osoby są przytomne, w tym jedna z amputacją kończyny dolnej – powiedział.