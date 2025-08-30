Aktualizacja: 30.08.2025 19:45 Publikacja: 30.08.2025 19:06
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej „Slab” Krakowian.
Foto: PAP/Paweł Supernak
28 sierpnia podczas prób do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy odrzutowca F-16. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w ogniu. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian nie zdołał się katapultować i zginął na miejscu wypadku. Teraz znaleziono kamerę, która może być ważnym dowodem w sprawie.
W rozmowie z RMF FM prokurator Piotr Antoni Skiba – rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie – potwierdził, że w sobotę zabezpieczono kamerę osobistą należącą do tragicznie zmarłego w katastrofie w Radomiu majora Macieja „Slaba" Krakowiana.
Jak przekazał Skiba, kamera zostanie przekazana biegłemu informatykowi, który ma ustalić, czy jest sprawna oraz aby ewentualnie zgrać z niej materiały, które mogą się na niej znajdować.
Media zauważają, że zabezpieczony przedmiot jest niewielką kamerą, której sportowcy czy piloci używają dość często. Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt majora Macieja „Slaba" Krakowiana.
Prokuratura zaznacza, że dotarcie do zapisanych na kamerze danych może zająć biegłemu nawet parę tygodni.
Do katastrofy myśliwca F-16, pilotowanego przez majora Macieja „Slaba” Krakowiana doszło podczas czwartkowych lotów treningowych przed AirShow na radomskim lotnisku. Major Krakowian, który zginął w katastrofie, był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem grupy Tiger Demo Team. W związku z tragicznym wypadkiem zaplanowane na weekend pokazy zostały odwołane.
Foto: PAP
W śledztwo w sprawie wypadku lotniczego zaangażowanych zostało 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. W sobotę na lotnisku pracuje też zespół m.in. prokuratorów i biegłych z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Trwają też intensywne przesłuchania świadków. Przesłuchani zostali już m.in. pracownicy obsługi naziemnej i główny technik samolotu. Analizowana jest też cała dokumentacja związana z lotem treningowym myśliwca F-16, który uległ katastrofie. Analizowana jest też cała dokumentacja związana z lotem treningowym myśliwca F-16, który uległ katastrofie.
Telewizja TVN24 opublikowała niepotwierdzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie nagrania, z których wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Korespondencja radiowa miała być źle prowadzona przez obie strony i nastąpiła utrata świadomości sytuacyjnej.
Do sprawy odniosło się już Wojsko Polskie. „To ogromna strata dla całego środowiska lotniczego i żołnierskiej wspólnoty” - podkreślono w komunikacie.
