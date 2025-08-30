Rzeczpospolita
Są nowe informacje ws. katastrofy F-16 w Radomiu. Zabezpieczono ważny dowód

W sobotę zabezpieczono osobistą kamerę tragicznie zmarłego mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana — podaje RMF FM, powołując się na Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Publikacja: 30.08.2025 19:06

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pok

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej „Slab” Krakowian.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe dowody zabezpieczono w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu?
  • Jakie działania prowadzi prokuratura w związku z badaniem wypadku F-16?
  • Kim był major Maciej „Slab” Krakowian
  • Jakie organizacje i osoby uczestniczą w dochodzeniu przyczyn katastrofy?
  • Jakie są niepotwierdzone doniesienia dotyczące korespondencji radiowej w dniu wypadku?

28 sierpnia podczas prób do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy odrzutowca F-16. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w ogniu. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian nie zdołał się katapultować i zginął na miejscu wypadku. Teraz znaleziono kamerę, która może być ważnym dowodem w sprawie. 

Służby ratownicze w miejscu katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Wojsko
Wojsko Polskie w komunikacie odniosło się do katastrofy F-16 w Radomiu oraz do zarzutów o „niepotrzebne ryzyko”

Prokuratura zabezpieczyła kamerę majora Macieja „Slaba” Krakowiana

W rozmowie z RMF FM prokurator Piotr Antoni Skiba – rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie – potwierdził, że w sobotę zabezpieczono kamerę osobistą należącą do tragicznie zmarłego w katastrofie w Radomiu majora Macieja „Slaba" Krakowiana. 

Jak przekazał Skiba, kamera zostanie przekazana biegłemu informatykowi, który ma ustalić, czy jest sprawna oraz aby ewentualnie zgrać z niej materiały, które mogą się na niej znajdować.

Media zauważają, że zabezpieczony przedmiot jest niewielką kamerą, której sportowcy czy piloci używają dość często. Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt majora Macieja „Slaba" Krakowiana. 

Prokuratura zaznacza, że dotarcie do zapisanych na kamerze danych może zająć biegłemu nawet parę tygodni.

Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął
Wypadki
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął

Katastrofa F-16 podczas przygotowań do AirShow w Radomiu

Do katastrofy myśliwca F-16, pilotowanego przez majora Macieja „Slaba” Krakowiana doszło podczas czwartkowych lotów treningowych przed AirShow na radomskim lotnisku. Major Krakowian, który zginął w katastrofie, był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem grupy Tiger Demo Team. W związku z tragicznym wypadkiem zaplanowane na weekend pokazy zostały odwołane.

Foto: PAP

W śledztwo w sprawie wypadku lotniczego zaangażowanych zostało 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. W sobotę na lotnisku pracuje też zespół m.in. prokuratorów i biegłych z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Trwają też intensywne przesłuchania świadków. Przesłuchani zostali już m.in. pracownicy obsługi naziemnej i główny technik samolotu. Analizowana jest też cała dokumentacja związana z lotem treningowym myśliwca F-16, który uległ katastrofie. Analizowana jest też cała dokumentacja związana z lotem treningowym myśliwca F-16, który uległ katastrofie.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Wojsko
Wojskowi żegnają pilota, który zginął w Radomiu. Padają pytania o sens podejmowania ryzyka na pokazach lotniczych

Telewizja TVN24 opublikowała niepotwierdzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie nagrania, z których wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Korespondencja radiowa miała być źle prowadzona przez obie strony i nastąpiła utrata świadomości sytuacyjnej. 

Do sprawy odniosło się już Wojsko Polskie. „To ogromna strata dla całego środowiska lotniczego i żołnierskiej wspólnoty” - podkreślono w komunikacie. 

e-Wydanie