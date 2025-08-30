Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe dowody zabezpieczono w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu?

Jakie działania prowadzi prokuratura w związku z badaniem wypadku F-16?

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian

Jakie organizacje i osoby uczestniczą w dochodzeniu przyczyn katastrofy?

Jakie są niepotwierdzone doniesienia dotyczące korespondencji radiowej w dniu wypadku?

28 sierpnia podczas prób do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy odrzutowca F-16. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w ogniu. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian nie zdołał się katapultować i zginął na miejscu wypadku. Teraz znaleziono kamerę, która może być ważnym dowodem w sprawie.

Prokuratura zabezpieczyła kamerę majora Macieja „Slaba” Krakowiana

W rozmowie z RMF FM prokurator Piotr Antoni Skiba – rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie – potwierdził, że w sobotę zabezpieczono kamerę osobistą należącą do tragicznie zmarłego w katastrofie w Radomiu majora Macieja „Slaba" Krakowiana.

Jak przekazał Skiba, kamera zostanie przekazana biegłemu informatykowi, który ma ustalić, czy jest sprawna oraz aby ewentualnie zgrać z niej materiały, które mogą się na niej znajdować.