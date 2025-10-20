Rzeczpospolita
Poważny wypadek na A2. Ranni żołnierze armii USA

Na autostradzie A2 w miejscowości Wysoczka w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia busa z amerykańskimi pojazdami wojskowymi.

Publikacja: 20.10.2025 21:25

KW PSP Poznań

KW PSP Poznań

Foto: KW PSP Poznań

Ada Michalak

O wypadku, do którego doszło w poniedziałek w województwie wielkopolskim, w mediach społecznościowych poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Wypadek polskiej ciężarówki. Nie żyje białoruski żołnierz
Świat
Wypadek polskiej ciężarówki. Nie żyje białoruski żołnierz

Groźny wypadek na A2. Bus zderzył się z pojazdami armii USA

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 19:00 w miejscowości Wysoczka w powiecie poznańskim, na autostradzie A2 (kierunek na Warszawę). Bus zderzył się tam z samochodami wojsk amerykańskich.

Choć początkowo informowano o czterech poszkodowanych, po godzinie 20:00 w sieci pojawił się zaktualizowany komunikat w sprawie wypadku. „Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich oraz kierowca busa. Żołnierzy przetransportowano do szpitala” – czytamy w oświadczeniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Na miejscu zdarzenia pracuje siedem zastępów straży pożarnej. Przybył tam również Oficer Operacyjny Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Baza Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie w Karakulach
Wypadki
Wypadek pojazdu wojskowego przy granicy polsko-białoruskiej. W akcji śmigłowiec LPR

Ranni żołnierze USA

— Minutę po 19 dostaliśmy zgłoszenie o wypadku na autostradzie A2 w miejscowości Wysoczka (pow. poznański) w stronę Warszawy. Doszło do zderzenia busa z co najmniej dwoma amerykańskimi pojazdami wojskowymi. W wyniku wypadku bus wypadł z jezdni, samochody wojskowe są uszkodzone — mówił wcześniej w rozmowie z portalem Onet młodszy aspirant mgr. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W wyniku wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu – obecnie działa jedynie jeden pas. 

Doniesienia medialne wskazują, że z uwagi na to, iż bus wypadł z jezdni, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Źródło: rp.pl

