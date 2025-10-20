O wypadku, do którego doszło w poniedziałek w województwie wielkopolskim, w mediach społecznościowych poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Groźny wypadek na A2. Bus zderzył się z pojazdami armii USA

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 19:00 w miejscowości Wysoczka w powiecie poznańskim, na autostradzie A2 (kierunek na Warszawę). Bus zderzył się tam z samochodami wojsk amerykańskich.

Choć początkowo informowano o czterech poszkodowanych, po godzinie 20:00 w sieci pojawił się zaktualizowany komunikat w sprawie wypadku. „Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich oraz kierowca busa. Żołnierzy przetransportowano do szpitala” – czytamy w oświadczeniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.