Opisywanemu wypadkowi ulegli żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, które od jesieni ubiegłego roku realizuje zadania przy granicy polsko-białoruskiej. O powstaniu WZZ Podlasie zdecydował w sierpniu biegłego roku były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żołnierze z tego ugrupowania wraz ze Strażą Graniczną mają zapobiegać próbom sforsowania granicy przez nielegalnych migrantów.



Wypadki pojazdów wojskowych przy granicy z Białorusią

To nie pierwszy wypadek pojazdu wojskowego w obszarze przygranicznym. Wcześniejsze spowodowane były głównie zderzeniami z żubrami.



Do ostatniego takiego wypadku doszło w czerwcu w pobliżu Hajnówki. Na drogę, która jechał wojskowy pojazd Żmija, wyszedł żubr. Aby go wyminąć, kierowca gwałtownie skręcił, co doprowadziło do przewrócenia się auta. Żołnierze wyszli z wypadku z niewielkimi potłuczeniami, żubr przeżył.



Wcześniej, w kwietniu, między Supraślem a Krynkami wojskowa ciężarówka wpadła na żubra, który z kolei miał „wtargnąć na jezdnię”. Żubr zginął, mundurowi nie odnieśli obrażeń.



W grudniu 2023 roku między Białowieżą a Hajnówką wojsko potrąciło dwa żubry, zwierzęta nie przeżyły. Zaledwie miesiąc wcześniej wojskowa ciężarówka potrąciła kolejnego żubra. I to zwierzę umarło.