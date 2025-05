Piesi ginęli najczęściej w tzw. obszarze zabudowanym, ale poza nim skutki wypadków były bardziej tragiczne – w co trzecim ginął człowiek, w miastach – średnio w co szesnastym. Najczarniejszy był grudzień.

Większość to typowe potrącenia przez kierowców, głównie aut osobowych – tam, gdzie doszło do „najechania na pieszego”, raport podaje, że w 78 proc. przypadków sprawcą był kierowca, w ok. 20 proc. – pieszy. Co ciekawe, 143 razy w ubiegłym roku na pieszych najechali rowerzyści – w efekcie były dwie ofiary śmiertelne, a 64 razy użytkownicy hulajnóg elektrycznych (62 pieszych zostało rannych, lecz nikt nie zginął).

Od niemal czterech lat obowiązują przepisy dające pieszym pierwszeństwo nie tylko na przejściu, ale i wtedy, kiedy na nie wchodzą. Czy wprowadzone w czerwcu 2021 r. regulacje przynoszą efekt?

Wypadków na pasach o 155 mniej, ale grono zabitych prawie identyczne jak rok wcześniej

Wypadków na pasach było o 155 mniej – łącznie było ich 2529. Ale grono zabitych okazuje się niemal identyczne – zginęło 131 pieszych – tylko o jednego mniej niż w 2023 roku.

Raport KGP zauważa, że wciąż do ponad połowy wypadków z pieszymi dochodzi na pasach. I tam życie kończy niemal co trzeci pieszy, który ginie na polskich drogach. A nieustąpienie im pierwszeństwa na „zebrze” jest główną przyczyną potrąceń pieszych przez kierowców (inne „grzechy” zmotoryzowanych to nieprawidłowe cofanie, omijanie, wyprzedzanie).