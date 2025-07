Andrzej Duda: Polska powinna być zapraszana na najważniejsze spotkania w sprawie Ukrainy

– Jeżeli uważacie, że nie jesteśmy wam potrzebni, zwłaszcza że nie zapraszano nas do bardzo ważnych gremiów międzynarodowych, kiedy decydowano o dostarczaniu pomocy przez nasze terytorium, uważałem że to jest skandal i w pewnym momencie, przyznaję otwarcie, że w tym aspekcie zablokowałem konkluzje szczytu NATO w Wilnie. Powiedziałem, że się nie zgadzam na taki zapis, ponieważ on dotyczy Polski, a pominięto nas przy stole. Ja się nie zgodziłem i go nie było. Fragmentu zapisu, który był proponowany, został przeze mnie zablokowany. Powiedziałem, że ja tego nie zaakceptuję i koniec, nie przyjmę tych konkluzji. Uważałem, że powinniśmy zostać zaproszeni do stołu, potem, po ponad roku, ta decyzja została zmieniona, ale uważałem, że nie możemy się na to zgodzić, że nie wolno nas pomijać, bo jesteśmy krajem dla nich tranzytowym i mamy prawo do swoich oczekiwań. Nadal tak uważam. Nikt tego nie egzekwuje, a ja uważam, że trzeba – powiedział Duda.

– To nie jest odebranie Ukrainie pomocy. Nie chodzi o to, żeby rozmawiać z Ukrainą. Na ten temat nie ma co rozmawiać z Ukrainą, o tym trzeba rozmawiać z naszymi sojusznikami. Trzeba mieć odwagę, żeby z Niemcami porozmawiać o tym. Trzeba mieć odwagę, żeby z Amerykanami porozmawiać o tym – zakończył prezydent.