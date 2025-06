Po raz pierwszy od wielu lat w końcowej deklaracji nie znalazło się natomiast żadne sformułowanie o przyszłości Ukrainy w NATO. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie został też zaproszony do udziału w sesji plenarnej szczytu w środę. Pod naciskiem Trumpa jego rola miała być tak zmarginalizowana, że w pewnym momencie wahał się, czy w ogóle przylatywać do Holandii. Amerykański prezydent w końcu zgodził się na krótkie, dwustronne spotkanie z Ukraińcem.

Alianci zgodzili się też, że utrzymają długotrwałe wsparcie wojskowe dla Kijowa, a środki na ten cel będą zaliczane do wydatków na obronę, ponieważ walka Ukraińców bezpośrednio przyczynia się do zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa. Tyle że to wsparcie niemal w całości spadnie na barki Europejczyków i Kanadyjczyków. Mark Rutte zwrócił jednak uwagę, że o ile w całym zeszłym roku wsparcie wojskowe krajów NATO (poza USA) na obronę Ukrainy osiągnęło 50 mld USD, o tyle już do połowy obecnego roku zobowiązania tych państw na ten cel sięgają 35 mld dolarów.

Sojusznicy z NATO schlebiają Donaldowi Trumpowi

Mark Rutte dwoił się i troił, byle zapewnić Donalda Trumpa, że ten będzie zadowolony. W ujawnionym liście do prezydenta USA zapewniał, że tylko on mógł doprowadzić do tak wielkiego skoku w wydatkach na obronę. W środę posunął się do nazwania prezydenta USA „ojcem”, który potrafi uspokoić rozkapryszone dzieci, jakimi miałyby być Izrael i Iran. – Pokazał pan, że jest pan prezydentem pokoju, ale takim, który jeśli trzeba, potrafi użyć siły. To jest przesłanie nie tylko dla Irańczyków, ale całego świata – oświadczył Holender. Z tej uległości musiał się potem tłumaczyć na konferencji prasowej. – Nie, nie przesadziłem. To jest kwestia gustu – powiedział.