Przekonywał, że „już trwają wstępne prace” dotyczące nie tylko „normalizacji pracy placówek dyplomatycznych”, ale też odnośnie do wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych (zawieszonych po wybuchu wojny) oraz możliwego spotkania prezydentów. Na razie ani Moskwa, ani Waszyngton nie podają nawet przybliżonego terminu takiego spotkania.

Ambasador USA, mianowana przez Bidena, opuszcza Moskwę. Kogo Donald Trump wyśle do Rosji?

W czasie, gdy nowy ambasador Rosji w USA po rozmowie z Trumpem zapewniał, że „zrobi wszystko dla poprawy relacji”, amerykańska ambasada w Moskwie poinformowała o zakończeniu misji w rosyjskiej stolicy – wysłana przez prezydenta Joe Bidena w 2023 roku Lynne M. Tracy. Nie wykluczono, że – podobnie jak usunięta w kwietniu ze stanowiska amerykańska ambasador w Kijowie Bridget A. Brink – mogła nie podzielać obecnej polityki Waszyngtonu wobec Moskwy. Nie wiadomo na razie, kogo Trump mianuje na nowego ambasadora.

Co ciekawe, tego samego dnia sekretarz stanu Marco Rubio wysłał do Moskwy życzenia z okazji obchodzonego 12 czerwca Dnia Rosji. Nawiązuje on do obrad pierwszego Zjazdu Deputowanych Ludowych jeszcze Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 roku, podczas których ogłoszono deklarację suwerenności kraju.

Stany Zjednoczone wciąż są gotowe wspierać naród rosyjski w dążeniu do lepszej przyszłości Marco Rubio, sekretarz stanu USA

– Stany Zjednoczone wciąż są gotowe wspierać naród rosyjski w dążeniu do lepszej przyszłości – napisał szef amerykańskiej dyplomacji. Deklarował też, że USA dążą do „konstruktywnego współdziałania z Federacją Rosyjską” w celu osiągnięcia trwałego pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą. „Liczymy na to, że pokój będzie sprzyjał wzmocnieniu wzajemnie opłacalnych relacji pomiędzy naszymi krajami” – czytamy w skierowanym do Rosji oświadczeniu.