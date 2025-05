Tuż po rozmowie z Putinem Trump, pytany przez dziennikarzy w Ogrodzie Różanym Białego Domu, czy jego zdaniem przywódca Rosji chce pokoju, odpowiedział: „tak”. Trump odpowiedział twierdząco również na pytanie, czy ufa Putinowi.

– Sytuacja jest tam (na Ukrainie) okropna – 5 tys. młodych ludzi jest zabijanych każdego tygodnia, więc mam nadzieję, że coś zrobimy – stwierdził Trump. – Rozmawialiśmy też z przywódcami większości państw europejskich i staramy się doprowadzić to wszystko do końca. Jaka szkoda, że to w ogóle się zaczęło – dodał.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1181 dniu wojny Foto: PAP

Ukraina zgodziła się już dwa miesiące temu na bezwarunkowe, 30-dniowe zawieszenie broni, które miałoby stworzyć przestrzeń do rozmów pokojowych. Możliwość bezwarunkowego zawieszenia broni odrzuciła jednak Rosja.