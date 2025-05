Trump ogłasza przełom po rozmowach z Zełenskim i Putinem. „Zacznie się natychmiast”

Wyraził też nadzieję, że poniedziałek będzie „produktywnym dniem”.

„WSJ”: Trump zapytał Zełenskiego, jakie tematy poruszyć z Putinem

Jak podał "Wall Street Journal", podczas krótkiej rozmowy przed połączeniem z Władimirem Putinem, prezydent USA Donald Trump miał pytać Wołodymyra Zełenskiego o to, co powinien omówić z rosyjskim przywódcą. Według tych doniesień Zełenski miał zachęcać Trumpa, aby wywarł na Putina nacisk w sprawie przyjęcia propozycji zawieszenia broni i zorganizowania bezpośredniego spotkania w gronie przywódców Ukrainy, Rosji i USA.

Również Putin zadowolony po rozmowie z Trumpem

Władimir Putin, cytowany przez państwową agencję RIA Novosti powiedział, że rozmowa telefoniczna z prezydentem USA Donaldem Trumpem była „bardzo pomocna”. Stwierdził, że Rosja „jest gotowa, by pracować z Ukrainą nad memorandum w sprawie przyszłych rozmów pokojowych”.

Putin powiedział, że Kijów i Moskwa powinny wypracować kompromis, który będzie odpowiadał obu stronom – podał Reuters. Podkreślił też, że zawieszenie broni jest możliwe, gdy będą „osiągnięte uzgodnienia”. Powtórzył jednocześnie, że „pierwotne przyczyny” konfliktu powinny być wyeliminowane.

- Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na dobrej drodze - podsumował.

Vance: Putin „nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą”

Krótko przed rozpoczęciem rozmowy Trumpa z Putinem wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że jedną z przeszkód na drodze do pokoju jest to, że rosyjski przywódca „nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą” . Ostrzegł też, że USA są bliskie porzucenia prób mediacji między Kijowem i Moskwą. - Do tanga trzeba dwojga – cytuje Vance'a Reuters. - Wiem, że prezydent jest skłonny do tego, ale jeśli Rosja nie będzie skłonna, to w końcu po prostu powiemy, że to nie jest nasza wojna. Próbujemy to zakończyć, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić, w końcu powiemy: „Wiecie co? Warto było spróbować, ale już tego nie zrobimy”.