07:06 Rutte: Chiny mogą nakłonić Rosję do ataku na NATO

Według sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, Chiny mogą przekonać Rosję do ataku na terytorium NATO. Rutte uważa, że jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się zaatakować Tajwan, najpierw zadzwoni do swojego partnera, Władimira Putina, z prośbą o odwrócenie uwagi NATO.

- Powie mu (Putinowi – red.): „Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, żebyś odwrócił ich uwagę w Europie, atakując terytorium NATO” Najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Aby ich powstrzymać, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, NATO musi być na tyle silne, aby Rosjanie nigdy nie odważyli się tego zrobić. Po drugie, należy współpracować z regionem Indo-Pacyficznym – jest to coś, co bardzo aktywnie promuje prezydent Trump - mówił.

06:56 Atak dronów na Charków. Są ofiary

W wyniku uderzenia rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w Charkowie ranna została 46-letnia kobieta. Wśród osób, którym trzeba było udzielić pomocy, była również dwuletnia dzewczynka.

06:41 Kellogg o rozmowie Zełenskiego i Trumpa: współczucie jest kluczowym elementem przywództwa

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, generał Keith Kellogg, podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za wyrazy współczucia w związku z ofiarami powodzi w Teksasie.

„Dobrze. To klasyczny Donald Trump. Zawsze chętny do współpracy. Dziękuję również prezydentowi Zełenskiemu za kondolencje w związku z tragicznymi ofiarami powodzi w Teksasie, zwłaszcza młodymi ludźmi. Obaj prezydenci rozumieją ból związany z utratą młodych ludzi w czasie pokoju i wojny. Współczucie jest kluczowym elementem przywództwa” - napisał na X.