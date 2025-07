Model ukraiński: ciągła modyfikacja dronów w warunkach polowych

Kluczem do sukcesu ukraińskich dronów wojskowych nie jest ich doskonałość technologiczna, lecz tempo innowacji i zdolność do szybkiej adaptacji. Ukraińcy udowodnili, że w warunkach wojny można wprowadzać ulepszenia niemal co miesiąc – to imperatyw ukraińskiego przetrwania. Zespoły inżynierów, operatorów i żołnierzy współpracują w trybie tygodniowym, a czasem nawet dziennym. Prototyp powstaje, jest testowany w warunkach bojowych, modyfikowany pod wpływem wyników jego wykorzystania, a zdobyte w ten sposób doświadczenia są przekazywane kolejnym jednostkom.

Tylko w grudniu 2023 roku ukraińska produkcja osiągnęła poziom ponad 50 tys. dronów FPV, a do 2024 roku miesięczna produkcja przekroczyła 200 tys. sztuk. I nadal rosła. Cały czas utrzymywane jest przy tym tempo wprowadzania w produkowanych dronach innowacji wynikających bezpośrednio z frontowych doświadczeń. Skala produkcji nie wynika z potrzeby budowania zapasów, ale z tempa, w jakim produkowane drony są zużywane w walce. W dynamicznej grze z przeciwnikiem przewagę dają nie zapasy starego sprzętu, ale zdolność do błyskawicznego wprowadzania na szeroką skalę nowych rozwiązań.

Strategia Wojska Polskiego: kompetencje przed zapchanymi magazynami

W tym kontekście decyzja polskiego MON wydaje się nie tylko rozsądna, ale wręcz wzorcowa. Zamiast kupować miliony dronów do magazynów, Wojsko Polskie uczy się, jak się nimi posługiwać, oraz – co znacznie ważniejsze – jak je budować w warunkach polowych, bezpośrednio w jednostkach. To dowód na to, że Polska wyciąga właściwe wnioski z przebiegu rosyjsko-ukraińskiej wojny dronowej.

Program z wykorzystaniem technologii druku 3D ma trwać do końca 2026 roku i zakłada nabycie zdolności w zakresie szybkiego i taniego wytwarzania dronów. Objęte nim zostały wybrane jednostki wojskowe, które już testują tę technologię oraz rozbudowują potencjał do dalszego rozwoju – żołnierzy z wiedzą i pasją, którzy chcą się w tym kierunku rozwijać. Celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie wytwarzania, modyfikacji i napraw dronów wojskowych, które następnie zostaną zaimplementowane w większości jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP.