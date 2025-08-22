Rude kręcone włosy spływające gęstym kosmykiem wprost na czoło, rumiana twarz okolona zarostem, delikatny uśmiech i spojrzenie – skierowane ni w dół, ni w dal, refleksyjne, jak gdyby odległe. Tak Izraelczycy zapamiętają Roja Wassersteina, rezerwistę Sił Obronnych Izraela (IDF), którego zdjęcie obiegło media, gdy 30 lipca popełnił samobójstwo. Wcześniej pochodzący z Netanji 24-latek przez ponad 300 dni służył jako medyk wojskowy w Strefie Gazy. Jak przyznała jego matka, Wasserstein był głęboko wstrząśnięty okrucieństwami wojny, w której przyszło mu uczestniczyć.