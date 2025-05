Doradca Zełenskiego: Nie jesteśmy zadowoleni z rozmów w Stambule

W Stambule każdy przedstawił swoje stanowisko. I cały świat to zobaczył. Nikt nam teraz nie zarzuci, że Ukraina nie chce zawiesić broni i nie jest gotowa do zakończenia wojny. Teraz maski opadły. Putin wykorzystał te rozmowy wyłącznie w celach propagandowych i to Rosja jest główną przeszkodą na drodze do zakończenia wojny. By zmusić Putina do zakończenia wojny, Zachód będzie musiał wprowadzić znacznie surowsze sankcje. Jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji jedynie nasilą nachalność Kremla, zwiększą apetyt Putina.

Uważają, że Ukraina powinna oddać nawet te terytoria, których obecnie nie okupują – części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Chcą też odebrać nam suwerenność, byśmy zrezygnowali z udziału w jakichkolwiek sojuszach wojskowych. Co więcej, chcą, byśmy zrezygnowali z naszego przemysłu zbrojeniowego i nie dostawali żadnej broni z Zachodu Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy

Dlaczego Putin odrzucił propozycję spotkania z Zełenskim?

Putin się boi, nie umie pracować na cudzym terenie, w niekomfortowych dla niego warunkach. Nie jest zdolny do podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych, boi się takich decyzji. Co więcej, Putin nie umie rozmawiać o uregulowaniu jakiejś sytuacji, umie jedynie podnosić stawkę. Putin jest takim rozmówcą, który ciągle wysuwa nowe żądania. Uważa, że ma wystarczające zasoby, by „docisnąć” Ukrainę i odzyskać miejsce mocnego gracza na arenie globalnej.